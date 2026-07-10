Saquarema é destino para as férias das crianças e adolescentes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema é destino para as férias das crianças e adolescentesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/07/2026 17:41

Saquarema - A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta sobre os riscos da exposição excessiva às telas e recomenda que crianças e jovens, de até 17 anos, tenham o tempo de uso controlado. Com a chegada do recesso escolar, esse controle se torna um desafio para os pais. Nos últimos anos, Saquarema vem se consolidando como um destino de contato com a natureza para todas as idades, surgindo como a alternativa ideal para este momento. Neste ano, além dos tradicionais esportes ao ar livre, o município apostou em programas culturais e de conscientização.

Nas praias da capital nacional do surf, o esporte é uma das principais atrações para os jovens. Diversas escolas locais oferecem aulas para crianças a partir de 5 anos, mediante autorização dos responsáveis. Além do surf, o município conta com aluguel de equipamentos e instrução de stand up paddle, uma atividade que pode ser praticada tanto no mar quanto na calmaria da lagoa. A canoa havaiana também surge como outra excelente opção de esporte aquático para reunir toda a família.

Para além das ondas, a geografia local oferece roteiros por trilhas e cachoeiras com diferentes níveis de dificuldade. O destino dispõe ainda de aluguel de bicicletas para cicloturismo, bem como passeios a cavalo e aulas de equitação. Essas atividades em terra firme expandem as opções de lazer integradas à natureza, garantindo o entretenimento seguro para toda a família.

Neste ano, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aderiu à campanha nacional “Escute as aves da Mata Atlântica” com uma programação de três eventos infantis gratuitos voltados à preservação ambiental. A abertura acontece no dia 12 de julho com o “Vem Passarinhar Kids”, na Lagoa Vermelha, focado na observação de aves para crianças a partir de 7 anos acompanhadas por um responsável.

Já no dia 19 de julho, o Parque Estadual da Costa do Sol recebe o projeto “Um Dia no Parque”, levando jovens a partir de 11 anos para uma caminhada ecológica interpretativa conduzida pela equipe técnica da secretaria, com o objetivo de apresentar a biodiversidade local e conscientizar sobre a proteção do patrimônio natural . Fechando o mês, o último domingo de julho terá o “Férias na Natureza”, dedicado aos pequenos de 3 a 7 anos, com o objetivo de estimular o contato com a fauna e a flora brasileira logo na primeira infância.

Fortalecimento dos vínculos familiares

A Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, destaca que o investimento em atividades ao ar livre e na conscientização ambiental reflete o compromisso do município com o desenvolvimento saudável das futuras gerações. “Queremos oferecer alternativas reais e seguras para que nossas crianças e jovens se desconectem das telas e vivenciem o que Saquarema tem de melhor, que é a sua natureza. É uma oportunidade de promover a saúde, o lazer e, acima de tudo, fortalecer os vínculos familiares durante o recesso escolar”, afirma.

A agenda de recesso em Saquarema também se estende ao período noturno, com atrações culturais. De 17 de julho a 2 de agosto, durante todos os fins de semana, o município sedia o Arraiá da Vila, no Campo de Aviação. O evento reúne apresentações musicais, danças típicas, decoração temática e barraquinhas com comidas tradicionais.

Inscrições

Todas as atividades são gratuitas e têm como ponto de encontro a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os menores precisam, obrigatoriamente, estar acompanhados de seus responsáveis. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas já estão abertas, devendo ser realizadas por meio do aplicativo Colab nos seguintes links: