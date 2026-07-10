Parceria entre as Secretarias da Mulher e de Agricultura garante apoio nutricional a pacientes oncológicos em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Parceria entre as Secretarias da Mulher e de Agricultura garante apoio nutricional a pacientes oncológicos em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/07/2026 17:50

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Mulher e a Secretaria Municipal de Agricultura, vem fortalecendo o atendimento aos pacientes acompanhados pelo Centro de Atendimento ao Paciente Oncológico (CAPO). A iniciativa garante a distribuição semanal de kits nutricionais compostos por alimentos frescos produzidos no município, contribuindo para a segurança alimentar e para a qualidade de vida dos usuários em tratamento contra o câncer.