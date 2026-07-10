Parceria entre as Secretarias da Mulher e de Agricultura garante apoio nutricional a pacientes oncológicos em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Atualmente, o CAPO atende cerca de 700 usuários cadastrados, oferecendo atendimentos técnicos de assistência social, orientação jurídica, psicológica e nutricional aos pacientes e seus familiares. Entre as ações desenvolvidas pela unidade está a entrega de kits alimentares personalizados, elaborados de acordo com a disponibilidade de produtos fornecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura.
Em média, 38 kits são distribuídos semanalmente. Os alimentos variam conforme a produção agrícola e as colheitas realizadas no município, podendo incluir itens como alface, aipim, couve, salsa, cebolinha, abóbora e banana, entre outros produtos frescos e nutritivos.
A seleção dos beneficiários é realizada pela nutricionista do CAPO, que avalia critérios técnicos e sociais para definir os contemplados. Entre os fatores considerados estão a situação socioeconômica do paciente e as necessidades nutricionais relacionadas ao tipo de câncer e ao tratamento em andamento.
Suporte completo
Para a Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo, a ação representa mais uma forma de cuidado integral aos pacientes assistidos pelo município. “Sabemos que o tratamento oncológico exige uma série de cuidados que vão além dos procedimentos médicos. Uma alimentação adequada é fundamental para fortalecer o organismo e contribuir para uma melhor resposta ao tratamento. Essa parceria com a Secretaria de Agricultura nos permite oferecer um suporte ainda mais completo aos pacientes acompanhados pelo CAPO, especialmente àqueles que enfrentam maiores dificuldades socioeconômicas”, destacou.
Além de promover a segurança alimentar, a iniciativa também valoriza a produção agrícola local, fortalecendo a parceria entre diferentes áreas da administração municipal em benefício da população. Os alimentos entregues aos pacientes são provenientes do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura, que atua no incentivo à produção rural e no apoio aos agricultores do município.
Benefícios diretos
Wellington Magalhães, Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, ressaltou a importância social da destinação dos alimentos produzidos no município. “Essa parceria é um exemplo de como a produção agrícola desenvolvida pelo município pode gerar benefícios diretos para a população. Os alimentos entregues aos pacientes são cultivados e colhidos em nossas próprias estruturas, como o Centro Demonstrativo da Produção Agrícola Municipal e o Horto Municipal. Além de incentivar boas práticas agrícolas e a produção de alimentos saudáveis, conseguimos direcionar parte dessa produção para uma ação social de grande relevância, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes atendidos pelo CAPO”, afirmou.
A integração entre as duas secretarias reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a promoção da saúde, da assistência social e do bem-estar dos pacientes oncológicos, oferecendo suporte que vai além do atendimento clínico e contribui para uma melhor qualidade de vida durante o tratamento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.