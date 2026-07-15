Saquarema vira referência regional em alta complexidade com novo hospital - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema vira referência regional em alta complexidade com novo hospitalDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/07/2026 15:22

Saquarema - Localizado no bairro Verde Vale, na Cidade da Saúde, o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth alcançou a marca de 170 mil procedimentos desde sua inauguração, em 2023. A unidade centraliza os atendimentos de alta complexidade em Saquarema, acelerando o tratamento dos pacientes.

O volume expressivo reflete uma transformação na rede, impulsionada principalmente pelas especialidades de cirurgia geral, urologia, ginecologia, cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia pediátrica. Dentro da produção cirúrgica acumulada desde a abertura da unidade, os principais destaques são as videocolecistectomias, com 954 procedimentos realizados, seguidas pelas hernioplastias inguinais, com 375 intervenções, e pelas postectomias, que somam 362.

Novos exames e tratamentos

A nova estrutura garantiu aos moradores acesso local a exames de alta tecnologia e tratamentos complexos, como ressonância magnética, videohisteroscopia e suporte oncológico estruturado. O hospital também expandiu o mapa de especialidades cirúrgicas da cidade, integrando áreas como otorrinolaringologia, ginecologia, urologia, cirurgia bucomaxilofacial, torácica, vascular e neurocirurgia.

Antes da abertura da unidade, os pacientes locais precisavam disputar vagas na regulação com todo o estado do Rio de Janeiro, gerando longos meses de espera, além do desgaste físico e financeiro com o transporte para grandes centros urbanos. Com a chegada do Hospital Nossa Senhora de Nazareth, Saquarema conquistou autonomia assistencial. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, a regulação desses procedimentos tornou-se 100% municipal e interna. A própria gestão municipal passou a gerenciar a fila, o agendamento e o pós-operatório, agilizando demandas que antes ficavam travadas por meses no sistema intermunicipal e passaram a ser resolvidas em poucas semanas dentro do próprio território.

Outro avanço crucial da estrutura foi a implantação da UTI Pediátrica, absorvendo demandas críticas que o Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo não tinha capacidade física ou tecnológica para comportar.

Dignidade e tecnologia

“A inauguração do hospital foi um divisor de águas. Deixamos de ser uma cidade que exportava pacientes para nos tornarmos um polo que resolve a vida das pessoas aqui dentro, com dignidade e tecnologia. Temos muito orgulho da posição de referência que passamos a ocupar na saúde regional”, afirmou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

O salto de qualidade transformou a saúde também na Região dos Lagos. Hoje, o reflexo da eficiência e a alta resolutividade de Saquarema atraem a busca de municípios vizinhos, que já respondem por cerca de 31,7% das internações da rede. Esse acolhimento a outras cidades ocorre de forma organizada, seguindo estritamente as diretrizes de regionalização e pactuação do SUS e já consolida o papel estratégico e a liderança de Saquarema na saúde pública regional.