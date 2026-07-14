Secretaria da Mulher promove Festa Junina especial para assistidas do CAPO em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Secretaria da Mulher promove Festa Junina especial para assistidas do CAPO em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/07/2026 18:37

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria da Mulher, realizou nesta semana uma emocionante Festa Junina dedicada às assistidas do CAPO – Centro de Apoio ao Paciente Oncológico, transformando a tarde em um momento de confraternização, alegria e acolhimento para pacientes que enfrentam o tratamento oncológico.

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A festa



O evento reuniu pacientes, equipe técnica e colaboradores criando um espaço propício para celebrar a vida e fortalecer os laços construídos ao longo do convívio diário no centro de apoio. A decoração temática, remetendo às tradicionais festas de São João, deu o tom da celebração.



Com comidas típicas, música animada e momentos de descontração, a festa proporcionou instantes de leveza em meio à rotina de tratamento das participantes. Os sorrisos estamparam os rostos das assistidas, demonstrando como pequenos gestos de cuidado podem fazer grande diferença no bem-estar emocional de quem enfrenta o câncer.



A iniciativa não se limitou a preservar a rica tradição cultural junina, foi além reforçando um princípio fundamental no cuidado oncológico: a importância da convivência e do apoio mútuo como parte essencial do processo terapêutico e de recuperação.



Mais do que uma simples celebração, essa ação reafirma o compromisso da Secretaria Municipal da Mulher com a qualidade de vida das pessoas atendidas pelo CAPO. A proposta demonstra uma compreensão ampliada do cuidado em saúde, que não se resume apenas ao suporte clínico durante o tratamento, mas também abrange momentos de afeto, integração social e renovação da esperança.



Iniciativas como essa evidenciam a importância de políticas públicas que enxergam o paciente oncológico de forma integral, reconhecendo que o bem-estar emocional e o senso de pertencimento são componentes fundamentais no enfrentamento da doença e na jornada de tratamento. O evento reuniu pacientes, equipe técnica e colaboradores criando um espaço propício para celebrar a vida e fortalecer os laços construídos ao longo do convívio diário no centro de apoio. A decoração temática, remetendo às tradicionais festas de São João, deu o tom da celebração.Com comidas típicas, música animada e momentos de descontração, a festa proporcionou instantes de leveza em meio à rotina de tratamento das participantes. Os sorrisos estamparam os rostos das assistidas, demonstrando como pequenos gestos de cuidado podem fazer grande diferença no bem-estar emocional de quem enfrenta o câncer.A iniciativa não se limitou a preservar a rica tradição cultural junina, foi além reforçando um princípio fundamental no cuidado oncológico: a importância da convivência e do apoio mútuo como parte essencial do processo terapêutico e de recuperação.Mais do que uma simples celebração, essa ação reafirma o compromisso da Secretaria Municipal da Mulher com a qualidade de vida das pessoas atendidas pelo CAPO. A proposta demonstra uma compreensão ampliada do cuidado em saúde, que não se resume apenas ao suporte clínico durante o tratamento, mas também abrange momentos de afeto, integração social e renovação da esperança.Iniciativas como essa evidenciam a importância de políticas públicas que enxergam o paciente oncológico de forma integral, reconhecendo que o bem-estar emocional e o senso de pertencimento são componentes fundamentais no enfrentamento da doença e na jornada de tratamento.

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria da Mulher, realizou nesta semana uma emocionante Festa Junina dedicada às assistidas do CAPO – Centro de Apoio ao Paciente Oncológico, transformando a tarde em um momento de confraternização, alegria e acolhimento para pacientes que enfrentam o tratamento oncológico.

A festa

O evento reuniu pacientes, equipe técnica e colaboradores em um ambiente preparado com muito carinho, criando um espaço propício para celebrar a vida e fortalecer os laços construídos ao longo do convívio diário no centro de apoio. A decoração temática, remetendo às tradicionais festas de São João, deu o tom da celebração.

Com comidas típicas, música animada e momentos de descontração, a festa proporcionou instantes de leveza em meio à rotina de tratamento das participantes. Os sorrisos estamparam os rostos das assistidas, demonstrando como pequenos gestos de cuidado podem fazer grande diferença no bem-estar emocional de quem enfrenta o câncer.

A iniciativa não se limitou a preservar a rica tradição cultural junina, foi além reforçando um princípio fundamental no cuidado oncológico: a importância da convivência e do apoio mútuo como parte essencial do processo terapêutico e de recuperação.

Mais do que uma simples celebração, essa ação reafirma o compromisso da Secretaria Municipal da Mulher com a qualidade de vida das pessoas atendidas pelo CAPO. A proposta demonstra uma compreensão ampliada do cuidado em saúde, que não se resume apenas ao suporte clínico durante o tratamento, mas também abrange momentos de afeto, integração social e renovação da esperança.

Iniciativas como essa evidenciam a importância de políticas públicas que enxergam o paciente oncológico de forma integral, reconhecendo que o bem-estar emocional e o senso de pertencimento são componentes fundamentais no enfrentamento da doença e na jornada de tratamento.