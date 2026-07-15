2º Saquá Blues Rock Festival acontece no segundo final de semana de agosto em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
2º Saquá Blues Rock Festival acontece em agosto na Praça do Canhão
Festival acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de agosto, reunindo grandes nomes do blues e do rock em três noites de apresentações gratuitas
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Prefeitura de Saquarema promove festa junina para pacientes oncológicas
Evento reuniu pacientes, equipe técnica e colaboradores para celebrar a vida e fortalecer os laços construídos no centro de apoio
Teatro de Saquarema oferece oficina para produção de documentários
Nesta edição, a oficina acontecerá em modo intensivo, em um único final de semana, nos dias 18 e 19 de julho, das 14h às 17h
Vídeo do prefeito de Cabo Frio com servidor gera polêmica e divide opiniões nas redes
Nas imagens, Dr Serginho reage a boné da CUT usado por funcionário da Prefeitura. Ele classificou a reação como "mimimi da esquerda" e que ambos são amigos há muito tempo
Saquarema amplia apoio nutricional a pacientes oncológicos
Iniciativa garante a distribuição semanal de kits nutricionais compostos por alimentos frescos produzidos no município
Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
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