2º Saquá Blues Rock Festival acontece no segundo final de semana de agosto em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

2º Saquá Blues Rock Festival acontece no segundo final de semana de agosto em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/07/2026 14:57

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizará a segunda edição do Saquá Blues Rock Festival, um dos eventos mais aguardados pelos amantes da boa música. O festival acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de agosto, na Praça do Canhão, no Centro, reunindo grandes nomes do blues e do rock em três noites de apresentações gratuitas.

A programação foi preparada para oferecer ao público uma experiência musical de alta qualidade, valorizando artistas consagrados e bandas que representam a força do cenário nacional do blues e do rock.

Os shows

Na sexta-feira (7), os shows começam às 17h, com abertura do evento. Em seguida, sobem ao palco Daniel King e a Companhia do Blues (18h), Os Trutas (20h) e Blues Etílicos (22h).

No sábado (8), a programação tem início às 16h30, com abertura, seguida por Beat Shaver Blues (17h30), Red Blues Band (19h30), Marcos Otaviano and His Blues Band (21h30) e Big Allanbik (23h30).

Encerrando o festival, no domingo (9), as apresentações começam às 15h, com abertura. Na sequência, o público poderá conferir os shows de Marcello Matheus (16h), Prado Brothers Band (18h) e Big Chico (20h).

O 2º Saquá Blues Rock Festival promete movimentar o Centro de Saquarema, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de lazer, cultura e entretenimento. O evento é gratuito e faz parte do calendário de ações da Prefeitura para fortalecer o turismo e oferecer atrações culturais de qualidade para toda a população.