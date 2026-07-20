Arraiá da Vila anima o Campo de Aviação no fim de semana em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Arraiá da Vila anima o Campo de Aviação no fim de semana em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/07/2026 21:39

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, deu início, na última sexta-feira (17), a mais uma edição do Arraiá da Vila , uma das festas populares mais tradicionais do município. Realizado no Campo de Aviação, o evento reúne música ao vivo, gastronomia típica, artesanato, parque de diversões e diversas atrações para toda a família.