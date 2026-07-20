Arraiá da Vila anima o Campo de Aviação no fim de semana em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Logo no primeiro fim de semana, moradores e visitantes lotaram o espaço, que ganhou decoração temática e um clima típico de festa junina, com direito a uma fogueira cenográfica iluminada por luzes de LED, barracas decoradas e muito forró.
Entre os visitantes estava a terapeuta Fabíola Guimarães, de 39 anos, que foi ao evento acompanhada do marido, o bombeiro civil Jefferson Guimarães, de 43. Moradores do Palmital, eles aproveitaram a noite para passear e entrar no clima da festa: “A gente sempre vem às festas que a Prefeitura organiza. Chegamos agora e vamos passear pelas barracas, ver o artesanato e comer alguma coisa. Estamos em clima de festa”, contou Fabíola, que escolheu um figurino típico, com saia quadriculada e véu, entrando de vez no espírito do arraial.
Gastronomia e música
As barracas gastronômicas oferecem opções para todos os gostos, desde os tradicionais caldos e doces típicos até hambúrgueres artesanais e outras delícias. Ao lado, o parque de diversões garantiu a alegria das crianças, com atrações como roda-gigante, carrossel e pescaria.
A programação musical também foi um dos destaques do fim de semana. Na sexta-feira, Johny Vianna colocou o público para dançar ao som da sanfona, misturando clássicos do forró e interpretações surpreendentes. No sábado, quem comandou a festa foi Luan Severo, e, no domingo, Gabriel Oliveira encerrou a programação do primeiro fim de semana em grande estilo.
O Arraiá da Vila continua aberto ao público sempre às sextas, sábados e domingos, até o dia 2 de agosto, com apresentações musicais, comidas típicas, brincadeiras e atrações para todas as idades.
Com entrada gratuita, o Arraiá da Vila reforça a tradição das festas populares em Saquarema, valorizando a cultura, movimentando a economia local e proporcionando momentos de lazer e convivência para moradores e turistas.
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