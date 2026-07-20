Teatro Mário lago recebe o evento "Vozes de Tereza" nesta sexta-feira (24) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário lago recebe o evento "Vozes de Tereza" nesta sexta-feira (24)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/07/2026 21:32

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago abre ao público de Saquarema, na sexta-feira (24), às 18h, o evento “Vozes de Tereza”, uma celebração ao dia da mulher negra latino-americana e caribenha e ao legado da líder quilombola Tereza de Benguela, importantíssima na história e cultura do povo brasileiro.

O evento, com 3 horas de duração e entrada gratuita, prestará homenagem às escritoras, artesãs e demais mulheres que promovem ações sociais e atividades que gerem impacto social. Será uma noite de valorização e reconhecimento às mulheres negras que fazem a diferença em Saquarema. A classificação indicativa é 18 anos.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.