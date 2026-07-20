Teatro Mário lago recebe o evento "Vozes de Tereza" nesta sexta-feira (24)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Teatro Municipal de Saquarema recebe o evento 'Vozes de Tereza'
Apresentação acontecerá na sexta-feira (24) às 18h. Classificação indicativa é 18 anos.
Teatro Municipal de Saquarema recebe o evento 'Vozes de Tereza'
Apresentação acontecerá na sexta-feira (24) às 18h. Classificação indicativa é 18 anos.
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