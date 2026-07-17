Projeto que facilita entrega de remédios em Saquarema é destaque no maior congresso de saúde pública do mundo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Projeto que facilita entrega de remédios em Saquarema é destaque no maior congresso de saúde pública do mundoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/07/2026 18:52 | Atualizado 17/07/2026 18:57

Saquarema - O projeto Caminhos da Saúde, desenvolvido pela Prefeitura de Saquarema e que facilita a entrega de remédios nas casas de pacientes hipertensos e diabéticos de áreas rurais, deu mais um passo para chegar a outros locais do Brasil. As equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Serra do Mato Grosso apresentaram os detalhes da iniciativa no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), considerado o maior congresso de saúde pública do mundo, que ocorreu nesta semana em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa etapa reuniu quase 14 mil inscritos, e Saquarema destacou-se como um dos três municípios da Baixada Litorânea escolhidos para representar o estado do Rio de Janeiro.

O Caminhos da Saúde consiste na colocação de garrafas pets coloridas nas portas das residências dos pacientes para facilitar a localização das suas casas, que ficam em áreas rurais onde há maior dificuldade, por parte dos agentes comunitários de saúde, para encontrar os endereços de seus atendimentos. Assim, cada um desses profissionais tem uma cor para se guiar, em cada bairro. Ao todo, o projeto beneficia cerca de 150 pessoas no município de Saquarema que são atendidas pelo programa Remédio em Casa na área da ESF da Serra do Mato Grosso. O sucesso do Caminhos da Saúde já havia sido reconhecido com o 3º lugar na 6ª Mostra Estadual de Práticas da Saúde, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems RJ) e da Fundação do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Muita criatividade

“A gestão da saúde pública é motivo de muito orgulho para nós. Iniciativas como essa tornam a eficiência da atenção básica saquaremense ainda maior. Não é por acaso que outros municípios do Estado e também do Brasil estão interessados na iniciativa. A conquista da equipe da ESF da Serra do Mato Grosso é um exemplo de que, aqui, política pública para a saúde é feita com cuidado, responsabilidade e, também, muita criatividade”, destacou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

Por conta dos reconhecimentos obtidos, a equipe da ESF Serra do Mato Grosso ganhou uma curadoria de 12 meses da Fiocruz para desenvolver ainda mais a iniciativa. Agora, os profissionais da unidade de atenção primária mostraram o projeto no CONASEMS. O intuito é replicar a ideia em outras partes do Brasil, nas áreas rurais onde há maior dificuldade para se chegar aos endereços de pessoas beneficiadas por programas de entregas de remédios em residências. O protagonismo dos agentes comunitários de saúde e os vínculos desenvolvidos com a população foram fundamentais para o êxito do projeto.