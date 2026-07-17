Projeto que facilita entrega de remédios em Saquarema é destaque no maior congresso de saúde pública do mundoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema se destaca no maior congresso de saúde pública do mundo
Projeto Caminhos da Saúde facilita a entrega de remédios nas casas de pacientes hipertensos e diabéticos de áreas rurais
Saquarema amplia campanha de vacinação contra a Influenza
A partir da próxima segunda-feira (20), a vacina estará disponível para toda a população com idade a partir de 6 meses
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Salários estão entre R$ 1.690,05 e R$ 4.603,34 e as provas estão marcadas para os dias 30 de agosto e 13 de setembro
Medo de calote toma conta da Educação em Casimiro e pressão aumenta sobre Ramon Gidalte
Funcionários seguem sem salário, terceirizada cobra repasse da Prefeitura e crise ganha força nos bastidores políticos
Prefeitos se unem no Conderlagos e levam ao Estado uma lista de cobranças
Foi apresentada uma pauta regional com foco no destravamento de obras paralisadas, melhorias nas rodovias estaduais, reforço da segurança durante a alta temporada e o fortalecimento do Programa Limpa Rio
Alinhados, Hugo Leal e Marcelo Magno projetam Arraial do Cabo como capital das jubartes
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