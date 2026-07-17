Última semana de inscrições para o edital de educação em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Última semana de inscrições para o edital de educação em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/07/2026 18:49

Saquarema - A Prefeitura está informando aos concurseiros em suas redes sociais que esta é a última semana de inscrições para o concurso público da Educação, a ser realizado em Saquarema. Com inscrições abertas até o dia 21 de julho, o edital é focado exclusivamente em educação e oferece 1.268 vagas efetivas para os níveis médio e superior completo. Os salários estão entre R$ 1.690,05 e R$ 4.603,34 e as provas, aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), estão marcadas para os dias 30 de agosto e 13 de setembro, dependendo do cargo.

Estão disponíveis vagas para Professor Docente-1 (488 vagas), Professor de Atendimento Educacional Especializado (20 vagas), Professor Docente-2 Ciências (20 vagas), Professor Docente-2 Estudos Turísticos (20 vagas), Auxiliar de Educação Infantil (120 vagas), Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência (600 vagas).

“Como pedagoga, trago comigo a missão de priorizar o ensino. Em 2022, quando realizamos outros três concursos que atraíram mais de 50 mil candidatos para Saquarema, a área da Educação foi a mais procurada, o que comprova a credibilidade da nossa gestão nesse setor. Abrir novas vagas agora é dar continuidade a esse investimento no futuro, valorizando os servidores que, no dia a dia, transformam nossos projetos em realidade e garantem mais qualidade de vida para a população”, destaca a Prefeita Lucimar Vidal.

Para apoiar os candidatos locais, a Prefeitura de Saquarema oferece aulas preparatórias gratuitas voltadas para residentes da cidade, no Centro de Capacitação Vinícius Vidal França, em São Geraldo. Atualmente, o projeto conta com quatro turmas de Pedagogia e quatro turmas de Língua Portuguesa e, no segundo semestre, a grade será ampliada com aulas de Lei Orgânica e História do Município. No momento, as turmas têm entre 40 e 50 alunos e as vagas já estão preenchidas. A previsão é que as aulas sigam até o dia 11 de setembro.

Próximos editais

Além desse edital, a Prefeitura também publicou o Edital 002/2026, com vagas para o cargo de Guarda-Vidas. São 80 vagas abertas e a prova escrita será no dia 27 de setembro (o edital também prevê TAF, que é o Teste de Aptidão Físico).

Nos próximos meses, devem ser publicados outros dois editais, voltados para as áreas de Segurança e Saúde. De acordo com o Município, 446 vagas de nível médio serão ofertadas para os seguintes cargos: Agente de Combate às Endemias (84 vagas); Agente Comunitário de Saúde (133 vagas); Agente de Defesa Civil (20 vagas); Agente de Trânsito (100 vagas); Guarda Ambiental (9 vagas) e Guarda Municipal (100 vagas).

Informações sobre o Edital de Educação