Prefeitura de Saquarema amplia campanha de vacinação contra a Influenza para toda a população - Foto: Divulgação

Prefeitura de Saquarema amplia campanha de vacinação contra a Influenza para toda a populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 17/07/2026 18:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliará a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe). A partir da próxima segunda-feira (20), a vacina estará disponível para toda a população com idade a partir de 6 meses, independentemente de fazer parte dos grupos prioritários.

A ampliação da campanha segue a orientação do Ministério da Saúde e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal, reduzir a circulação do vírus e proteger a população contra as complicações causadas pela doença, especialmente durante os períodos de maior incidência de síndromes respiratórias. A vacina é segura, gratuita e continua sendo a forma mais eficaz de prevenção contra os casos graves de gripe, ajudando a reduzir internações e óbitos relacionados à Influenza.

Proteção coletiva

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira, a adesão da população é fundamental para fortalecer a proteção coletiva: “A vacinação é uma das principais ferramentas de prevenção em saúde pública. A vacina contra a Influenza ajuda a evitar casos graves da doença, reduz o risco de hospitalizações e protege especialmente crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Por isso, é muito importante que a população aproveite esta oportunidade e procure a unidade de saúde mais próxima para se imunizar”, destacou.

Para receber a vacina, basta comparecer a uma das unidades de saúde do município portando documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Mas, fique atento à esta informação importante: Quem já recebeu a vacina contra a gripe neste ano não precisa se vacinar novamente. A campanha segue somente para quem ainda não se vacinou neste ano.

Locais de vacinação:

ESF Água Branca: Estrada da Água Branca, s/nº – Água Branca

ESF Bacaxá: Rua Alfredo Menezes, nº 980 – Bacaxá

ESF Barreira: Rua Capitão Nunes, nº 2601 – Barreira

ESF Barra Nova: Avenida Litorânea, s/nº – Barra Nova

ESF Bicuíba: Estrada da Bicuíba, s/nº – Bicuíba

ESF Bonsucesso: Rua Armando Rodrigues, s/nº – Bonsucesso

ESF Boqueirão: Avenida Nossa Senhora de Nazareth, 2509 – Boqueirão

ESF Guarani: Rua Duarte da Costa, 37 – Guarani

ESF Jaconé: Rua 98 com Rua 13, s/nº – Jaconé

ESF Jardim Ipitangas: Rua Teresópolis, esquina com a RJ-102 – Jardim Ipitangas

ESF Madressilva: Rua Adílson Oliveira, 989 – Madressilva

ESF Mato Grosso: Rua Ezequias Teixeira de Souza, s/n° – Mato Grosso

ESF Mombaça: Estrada da Mombaça, s/nº – Mombaça

ESF Palmital: Rua Antônio Gomes Machado Filho, s/nº – Palmital

ESF Rio D’Areia: Estrada Latino Melo, s/nº – Rio D’Areia

ESF Rio Mole: Rodovia Amaral Peixoto, km 58 – Rio Mole

ESF Rio Seco: Rua Oliveira Viana, s/nº – Rio Seco

ESF Sampaio Corrêa: Rua Miguel Arcanjo Serafim, s/nº – Basiléa, Sampaio Corrêa

ESF Saquarema: Rua Frutuoso de Oliveira, s/nº – Centro

ESF Vilatur: Avenida Praia Ponta de Itapajé, s/n° – Vilatur

As unidades atendem vacinando contra a gripe de segunda a sexta-feira, durante o horário regular de funcionamento. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que manter a vacinação em dia é um ato de cuidado individual e coletivo, contribuindo para a proteção de toda a comunidade.