Prefeitura de Saquarema iniciará período de renovação do Transporte UniversitárioDivulgação/Prefeirtura de Saquarema
(FERLAGOS).
Gravatá, Bacaxá e Porto da Roça).
universidades públicas.
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Prefeitura de Saquarema iniciará período de renovação do Transporte UniversitárioDivulgação/Prefeirtura de Saquarema
Saquarema inicia período de renovação do Transporte Universitário
Após a conclusão do processo de renovação, a Prefeitura dará início aos procedimentos para a oferta de novas vagas
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Apresentação acontecerá na sexta-feira (24) às 18h. Classificação indicativa é 18 anos.
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