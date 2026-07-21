Prefeitura de Saquarema iniciará período de renovação do Transporte Universitário - Divulgação/Prefeirtura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema iniciará período de renovação do Transporte UniversitárioDivulgação/Prefeirtura de Saquarema

Publicado 21/07/2026 21:39

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia (SMECICT), vai iniciar o período de renovação do cadastro do Transporte Universitário, destinado exclusivamente aos alunos veteranos que participaram do programa no semestre 2026.1.

Para a renovação, os estudantes deverão apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos: Quadro de horários 2026.2 (contendo os dias da semana em que haverá aula presencial), uma foto 3×4, Carteirinha do semestre 2026.1 e Ficha de renovação devidamente preenchida e atualizada, obtida no link

A renovação ocorrerá conforme o cronograma abaixo, de acordo com a instituição de ensino superior:

– 27 e 28 de julho: Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro (Unilasalle-RJ), Universidade Salgado Filho (Universo), Universidade Cândido Mendes, Universidade Maria Tereza (FAMATH), Faculdade Anhanguera, Universidade Vassouras (Campus de Miguel Pereira, Maricá e Vassouras) e Unifeso (Campus Teresópolis).

– 29, 30 e 31 de julho: Universidade Veiga de Almeida, Estácio de Sá (Campus de Niterói e Cabo Frio), UNOPAR, UERJ (Cabo Frio) e Faculdade da Região dos Lagos

(FERLAGOS).

– 03 a 07 de agosto: Universidade Estácio de Sá (Campus de Saquarema), Unifeso (Campus de Saquarema) e Universidade Vassouras (Campus Saquarema – Polos

Gravatá, Bacaxá e Porto da Roça).

– 19 e 20 de agosto: Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e demais

universidades públicas.

O atendimento aos estudantes ocorrerá das 9h às 16h, na SMECICT – Sala 12, localizada no Centro Administrativo Ézio Ferreira, na Avenida Saquarema, 4299, no bairro Porto da Roça.

Após a conclusão do processo de renovação, a Prefeitura dará início aos procedimentos para a oferta de novas vagas. A previsão é que o Edital para novos estudantes seja publicado nas próximas semanas, contendo informações sobre prazos e documentação necessária.

O estudante que não comparecer na data estabelecida para a atualização do cadastro do Transporte Universitário perderá automaticamente a vaga.