Projeto "De Férias na Natureza" oferece manhã de aventura e aprendizado para crianças em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Projeto "De Férias na Natureza" oferece manhã de aventura e aprendizado para crianças em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/07/2026 21:31

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza no domingo (26), das 9h às 13h, mais uma edição do projeto “De Férias na Natureza”, uma iniciativa gratuita que promove o contato das crianças com o meio ambiente através de atividades educativas e recreativas.

O projeto

Voltado para crianças de 3 a 7 anos, sempre acompanhadas por um responsável maior de idade, o encontro acontecerá no Geoparque da Salina e contará com uma programação repleta de experiências ao ar livre, como expedição na floresta, banho de cachoeira, pinturas corporais, piquenique na mata, brincadeiras e oficinas ecológicas.

Além das atividades, os participantes terão à disposição transporte, seguro, educadores ambientais especializados em educação infantil, materiais para as oficinas, lanche e água, garantindo conforto e segurança durante toda a programação.

O transporte sairá às 8h, da sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Coronel João Catarino, nº 1550, Jardim, próximo à Ponte do Girau.

As vagas são gratuitas e limitadas, com capacidade para até 10 crianças, respeitando as normas de segurança. Cada responsável poderá acompanhar até duas crianças. As inscrições devem ser realizadas através do aplicativo Colab

O projeto busca despertar, desde a infância, a consciência ambiental, incentivando o aprendizado por meio da vivência na natureza, da brincadeira e da interação com o meio ambiente.