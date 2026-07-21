Projeto "De Férias na Natureza" oferece manhã de aventura e aprendizado para crianças em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
'De Férias na Natureza': Saquarema oferece atividades para crianças
Iniciativa gratuita que promove o contato das crianças com o meio ambiente através de atividades educativas e recreativas
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Marcelo Magno empossa 398 concursados e fortalece a Educação de Arraial do Cabo
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Evento reúne música ao vivo, gastronomia típica, artesanato, parque de diversões e diversas atrações para toda a família
Teatro Municipal de Saquarema recebe o evento 'Vozes de Tereza'
Apresentação acontecerá na sexta-feira (24) às 18h. Classificação indicativa é 18 anos.
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A partir da próxima segunda-feira (20), a vacina estará disponível para toda a população com idade a partir de 6 meses
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