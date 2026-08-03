Douglas Ruas e Fábio do Pastel Reprodução
Nas redes sociais, Fábio fez questão de destacar a relação com Douglas Ruas e o carinho demonstrado pelo público. "Foi uma alegria receber em nossa cidade o amigo, deputado estadual, candidato ao Governo do Estado e já um aldeense de coração, Douglas Ruas, que esteve acompanhado de sua família para prestigiar mais uma edição do Portões Abertos da Aviação Naval", escreveu.
O prefeito também afirmou ter ficado satisfeito com a receptividade ao pré-candidato. Segundo ele, o reconhecimento da população é reflexo do trabalho realizado por Douglas em favor de São Pedro da Aldeia e da expectativa de novas parcerias caso ele chegue ao Palácio Guanabara.
Além da movimentação política, Fábio parabenizou a Marinha do Brasil pela organização do evento, que, segundo ele, reuniu mais de 60 mil pessoas e proporcionou um domingo de integração entre a instituição e a população.
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