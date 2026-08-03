Douglas Ruas e Fábio do Pastel Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
SÃO PEDRO DA ALDEIA - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), abriu as portas da cidade para receber, no domingo (2), o deputado estadual e candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas (PL), durante o evento Portões Abertos da Aviação Naval. Acompanhado de secretários municipais e vereadores, o prefeito circulou pela Base Aeronaval distribuindo sorrisos, posando para fotos com visitantes e caminhando ao lado do aliado político.

Nas redes sociais, Fábio fez questão de destacar a relação com Douglas Ruas e o carinho demonstrado pelo público. "Foi uma alegria receber em nossa cidade o amigo, deputado estadual, candidato ao Governo do Estado e já um aldeense de coração, Douglas Ruas, que esteve acompanhado de sua família para prestigiar mais uma edição do Portões Abertos da Aviação Naval", escreveu.

O prefeito também afirmou ter ficado satisfeito com a receptividade ao pré-candidato. Segundo ele, o reconhecimento da população é reflexo do trabalho realizado por Douglas em favor de São Pedro da Aldeia e da expectativa de novas parcerias caso ele chegue ao Palácio Guanabara.

Além da movimentação política, Fábio parabenizou a Marinha do Brasil pela organização do evento, que, segundo ele, reuniu mais de 60 mil pessoas e proporcionou um domingo de integração entre a instituição e a população.
Acompanhado de secretários municipais e vereadores, o prefeito circulou pela Base Aeronaval - Reprodução
Acompanhado de secretários municipais e vereadores, o prefeito circulou pela Base Aeronaval Reprodução
fotogaleria
Douglas Ruas e Fábio do Pastel
Acompanhado de secretários municipais e vereadores, o prefeito circulou pela Base Aeronaval