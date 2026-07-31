Prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Depois de dias de silêncio diante dos assuntos que vêm dominando o debate político em Casimiro de Abreu, o prefeito Ramon Gidalte resolveu falar. Mas não será em entrevista coletiva, com espaço para perguntas da imprensa. A escolha foi um podcast alinhado à administração, ambiente onde, tradicionalmente, o tom costuma ser mais confortável e sem o contraditório.

A expectativa é que Ramon comente temas que colocaram sua gestão no centro das discussões, como a operação do GAECO, o atraso no pagamento de servidores da Educação e outros episódios que vêm desgastando o governo nos últimos dias.

Nos bastidores, a estratégia chamou atenção. Em vez de enfrentar questionamentos em um ambiente mais amplo, o prefeito optou por um canal considerado amigo. Agora resta saber se a entrevista responderá às dúvidas que circulam pela cidade ou ficará restrita à versão apresentada pelo governo. Afinal, quando a crise bate à porta, o que a população costuma esperar são explicações claras — e não apenas uma conversa em terreno conhecido.

Veja o vídeo: