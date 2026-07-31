Prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte Foto: Reprodução
A expectativa é que Ramon comente temas que colocaram sua gestão no centro das discussões, como a operação do GAECO, o atraso no pagamento de servidores da Educação e outros episódios que vêm desgastando o governo nos últimos dias.
Nos bastidores, a estratégia chamou atenção. Em vez de enfrentar questionamentos em um ambiente mais amplo, o prefeito optou por um canal considerado amigo. Agora resta saber se a entrevista responderá às dúvidas que circulam pela cidade ou ficará restrita à versão apresentada pelo governo. Afinal, quando a crise bate à porta, o que a população costuma esperar são explicações claras — e não apenas uma conversa em terreno conhecido.
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