Fábio do Pastel (PL) e o ex-prefeito Paulo Lobo - Reprodução

Fábio do Pastel (PL) e o ex-prefeito Paulo LoboReprodução

Publicado 29/07/2026 15:10 | Atualizado 29/07/2026 15:20

SÃO PEDRO DA ALDEIA - Os bastidores da política de São Pedro da Aldeia foram movimentados nesta semana por rumores de um possível rompimento entre o prefeito Fábio do Pastel (PL) e o ex-prefeito Paulo Lobo. A especulação ganhou força após a decisão de Paulo de declarar apoio à pré-candidatura da ex-prefeita de Saquarema, Manoela Peres, levantando dúvidas sobre a relação entre as duas lideranças.

Procurado para comentar o assunto, Pastel negou qualquer rompimento político e afirmou que as especulações não refletem a realidade. Segundo o prefeito, há pessoas interessadas em criar um desgaste entre os dois.

"O que eu vejo são as pessoas torcendo para que a gente brigue. Paulo fez uma opção política de apoiar a Manoela nesse momento, mas o meu relacionamento com ele não se resume só à política", afirmou.

O prefeito também destacou que mantém respeito e consideração pelo ex-prefeito e por sua família, reforçando que a divergência de posicionamento eleitoral não compromete a relação pessoal construída ao longo dos anos.

"Tenho muito carinho não só pelo Paulo, como por toda a família. Tenho consideração por ele e acredito que tudo isso é uma intriga da oposição", completou.