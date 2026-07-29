Fábio do Pastel (PL) e o ex-prefeito Paulo LoboReprodução
Fábio do Pastel nega racha com Paulo Lobo e fala em 'intriga da oposição'
Prefeito afirma que relação com o ex-prefeito vai além da política e atribui rumores a adversários
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Com bênção de Romário, Daniele Martins entra na corrida à Alerj
Primeira-dama de Búzios oficializa candidatura e fortalece projeto político do grupo de Alexandre Martins
CPI das Licitações ganha força e coloca governo Ramon Gidalte na mira da oposição
Lelei da Marmoraria e Rosimery Mangifesta articulam apoio para investigar contratos e aditivos da prefeitura
Lindbergh Farias participa de ato político com casa cheia em Cabo Frio
Vice-prefeito Miguel Alencar, presidente do PT cabo-friense e outras lideranças do partido participaram da mobilização política, no último sábado (25)
Afastamento do prefeito? Operação do Gaeco já teria mobilizado vereadores em Casimiro de Abreu
Repercussão da decisão judicial que determinou o bloqueio de até R$ 270 milhões em bens e contas motivou reunião de parlamentares, sobre próximos passos diante da crise causada por Ramon Gidalte
Araruama emplaca a sexta vitória na Educação em um ano e meio
Daniela Soares, secretária Valéria Amaral e equipe embarcam em setembro para Nova Iorque onde receberão prêmio internacional; prefeita também anuncia novidades no ensino superior
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