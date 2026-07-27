Lindbergh no evento que evento reuniu militantes do PT, lideranças progressistas e apoiadores do presidente Lula - Renata Cristiane

Lindbergh no evento que evento reuniu militantes do PT, lideranças progressistas e apoiadores do presidente LulaRenata Cristiane

Publicado 27/07/2026 17:08

O deputado federal Lindbergh Farias (PT) esteve em Cabo Frio no sábado (25), onde participou de um encontro político no Progresso Futebol Clube, em São Cristóvão. O evento reuniu militantes do PT, lideranças progressistas e apoiadores do presidente Lula.

O clube ficou lotado durante a programação, que contou com discursos, apresentações culturais e momentos de diálogo com o público. Entre as lideranças presentes estavam o vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, e o secretário de Cultura de Rio Bonito, presidente do PT municipal e um dos organizadores do encontro, Diego da Silva.

A programação reuniu não só atividades políticas como também culturais, com apresentação do Grupo Diferente, roda de samba, distribuição de caldo e momentos de diálogo com apoiadores e moradores.

A coluna acompanhou o evento e conversou com exclusividade com Lindbergh Farias, além de entrevistar Miguel Alencar e Diego da Silva sobre a mobilização política e os próximos passos da pré-campanha.



