Logo após a homologação da candidatura, Dani Martins e o prefeito de Búzios, Alexandre Martins foram ao "Arraiá do Romário" - Arquivo Pessoal

Logo após a homologação da candidatura, Dani Martins e o prefeito de Búzios, Alexandre Martins foram ao "Arraiá do Romário" Arquivo Pessoal

Publicado 28/07/2026 14:06

CORRIDA À ALERJ AGORA É OFICIAL



A primeira-dama de Búzios, Daniele Martins, agora é

A primeira-dama de Búzios, Daniele Martins, agora é oficialmente candidata a deputada estadual pelo Republicanos. A homologação aconteceu no sábado (25), durante a convenção estadual do partido, realizada no Clube Municipal da Tijuca, no Rio de Janeiro, evento que também confirmou a candidatura de Anthony Garotinho ao Governo do Estado. Daniele esteve acompanhada do prefeito Alexandre Martins (REP), principal apoiador da candidatura. Após a oficialização, ela celebrou o início da caminhada rumo à Alerj e afirmou que pretende trabalhar por mais oportunidades, qualificação e dignidade para a população fluminense. "Meu coração está cheio de gratidão por todos que estiveram comigo hoje e por cada pessoa que vem caminhando ao nosso lado. Foi lindo. Agora, estou pronta para a disputa! Vamos juntos!", declarou nas redes sociais. Com a candidatura homologada, Alexandre passa a concentrar esforços para tentar ampliar a representação política de Búzios na Assembleia Legislativa.

Daniele e Alexandre na Convenção do Republicanos Reprodução

TRABALHO DE FORMIGUINHA



A gente tentou falar com a Dani, não conseguimos, e partimos para o prefeito Alexandre Martins, que disse que saindo da convenção, deram uma esticada até a casa do Romário para participar do "Arraiá do Romário", senador que declarou publicamente que a única candidata dele à Alerj é Dani Martins, tá? Importante considerar que nesse trabalho de formiguinha da candidata, ela já tem liderança em 67 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo o capital e região metropolitana. Inclusive essa galera estava com ela lá na arquibancada, porque eles preferiram não subir ao palanque. O evento estava bonito, só esqueceram de levar o babador de Alexandre lá no dia da convenção. A gente tentou falar com a Dani, não conseguimos, e partimos para o prefeito Alexandre Martins, que disse que saindo da convenção, deram uma esticada até a casa do Romário para participar do "Arraiá do Romário", senador que declarou publicamente que a única candidata dele à Alerj é Dani Martins, tá? Importante considerar que nesse trabalho de formiguinha da candidata, ela já tem liderança em 67 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo o capital e região metropolitana. Inclusive essa galera estava com ela lá na arquibancada, porque eles preferiram não subir ao palanque. O evento estava bonito, só esqueceram de levar o babador de Alexandre lá no dia da convenção.