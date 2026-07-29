Coronel Gláucio Moreira - Reprodução

Coronel Gláucio Moreira Reprodução

Publicado 29/07/2026 18:27

BÚZIOS - A repercussão das denúncias sobre um suposto esquema de extorsão envolvendo a venda de água e botijões de gás levou a Prefeitura de Búzios a entrar no debate público. Nesta quarta-feira (29), o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Gláucio Moreira da Silva, gravou um vídeo para esclarecer a atuação do município e rebater informações de que uma nova quadrilha estaria agindo contra comerciantes.



Segundo o secretário, o caso é resultado de uma investigação iniciada em abril, conduzida em parceria entre a Secretaria de Segurança e a 127ª Delegacia de Polícia. A operação identificou suspeitos por meio da Central de Monitoramento, culminando na prisão de quatro envolvidos apontados por extorquir comerciantes da cidade.



Na manifestação, Gláucio foi categórico ao afirmar que, desde a ação policial, não há registros ou denúncias que indiquem a atuação de um novo grupo criminoso praticando extorsões em Búzios. De acordo com ele, a rápida resposta das forças de segurança impediu a continuidade do esquema e reforçou o monitoramento no município.



O secretário também fez um apelo para que comerciantes e moradores comuniquem imediatamente qualquer tentativa de extorsão às autoridades. Segundo ele, todas as denúncias serão tratadas com sigilo e servirão para orientar novas ações de combate ao crime organizado.