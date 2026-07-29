Marcelo Magno, Aline Póvoas e Sinval AndradeAscom
A modernização foi realizada em parceria entre a Prefeitura e a concessionária e representa um avanço ambiental para o município. Na prática, o tratamento terciário elimina os contaminantes que permanecem após as etapas convencionais, como nutrientes, microrganismos e outras impurezas, reduzindo o impacto sobre rios, lagoas e o mar.
Durante entrevista exclusiva, Marcelo Magno afirmou que o investimento está diretamente ligado à preservação ambiental e ao fortalecimento da principal atividade econômica da cidade.
"Hoje a gente está falando de um nível de tratamento terciário, melhor do que a gente trabalhava aqui. Arraial do Cabo vive exclusivamente do turismo. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando dessa obra. Se a gente não preservar, vai mostrar o quê?", declarou.
O prefeito também fez questão de reconhecer a parceria com a Prolagos e revelou que a modernização do sistema não termina em Monte Alto. Segundo ele, a ETE da Praia Grande será a próxima a passar pelo mesmo processo.
A licença para a nova unidade já foi liberada e, de acordo com Marcelo, a previsão é que as obras tenham início entre 30 e 45 dias. O projeto prevê a construção de uma nova estação, em área próxima ao BPRV, que substituirá a estrutura atual e terá capacidade superior.
Marcelo destacou que a entrega da ETE de Monte Alto representa o resultado de uma reivindicação antiga do município.
"É uma coisa que o município busca há mais de 10 anos. Depois de muita cobrança e dessa parceria com a Prolagos, a gente está conseguindo ver isso ser concluído."
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