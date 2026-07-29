Marcelo Magno, Aline Póvoas e Sinval Andrade - Ascom

Marcelo Magno, Aline Póvoas e Sinval AndradeAscom

Publicado 29/07/2026 18:15

ARRAIAL DO CABO - Depois de cerca de uma década de espera, Arraial do Cabo deu um passo importante na área do saneamento básico. Nesta semana, o prefeito Marcelo Magno (PSD) participou da entrega da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Monte Alto, que agora passa a operar com tratamento terciário, considerado o nível mais avançado de tratamento da água. A cerimônia contou com a presença de outras autoridades, como o presidente da Câmara cabista, Dieguinho (PL)representantes da concessionária Prolagos, entre eles o presidente Sinval Andrade e a diretora executiva da Prolagos, Aline Póvoas.



A modernização foi realizada em parceria entre a Prefeitura e a concessionária e representa um avanço ambiental para o município. Na prática, o tratamento terciário elimina os contaminantes que permanecem após as etapas convencionais, como nutrientes, microrganismos e outras impurezas, reduzindo o impacto sobre rios, lagoas e o mar.



Durante entrevista exclusiva, Marcelo Magno afirmou que o investimento está diretamente ligado à preservação ambiental e ao fortalecimento da principal atividade econômica da cidade.



"Hoje a gente está falando de um nível de tratamento terciário, melhor do que a gente trabalhava aqui. Arraial do Cabo vive exclusivamente do turismo. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando dessa obra. Se a gente não preservar, vai mostrar o quê?", declarou.



O prefeito também fez questão de reconhecer a parceria com a Prolagos e revelou que a modernização do sistema não termina em Monte Alto. Segundo ele, a ETE da Praia Grande será a próxima a passar pelo mesmo processo.



A licença para a nova unidade já foi liberada e, de acordo com Marcelo, a previsão é que as obras tenham início entre 30 e 45 dias. O projeto prevê a construção de uma nova estação, em área próxima ao BPRV, que substituirá a estrutura atual e terá capacidade superior.



Marcelo destacou que a entrega da ETE de Monte Alto representa o resultado de uma reivindicação antiga do município.



"É uma coisa que o município busca há mais de 10 anos. Depois de muita cobrança e dessa parceria com a Prolagos, a gente está conseguindo ver isso ser concluído."