Encontro de pré-campanha do candidato a deputado estadual Vantoil Martins Divulgação
O ato foi tratado por aliados como uma demonstração de força política de Vantoil, onde o ex-prefeito tenta ampliar sua base eleitoral além da Região dos Lagos. O comparecimento expressivo reforça a estratégia do pessebista de consolidar sua candidatura no interior fluminense e disputar espaço em um cenário marcado pela movimentação de lideranças em busca de uma cadeira na Alerj.
Durante o evento, Vantoil afirmou que o apoio popular representa o desejo de mudança no Estado do Rio de Janeiro e voltou a defender maior atenção do governo estadual aos municípios do interior. Segundo ele, sua experiência à frente da Prefeitura de Iguaba Grande será o principal cartão de visitas da campanha.
"O interior precisa estar mais perto da mão do poder público estadual. Não existe um Estado forte sem um interior fortalecido. Quero levar para a Assembleia a experiência que tivemos em Iguaba Grande e trabalhar para que toda a nossa região seja valorizada", declarou.
O candidato também afirmou que pretende atuar em parceria com os prefeitos fluminenses caso seja eleito, defendendo políticas voltadas ao fortalecimento das cidades do interior. Em seu discurso, citou a transformação promovida durante sua gestão em Iguaba e disse acreditar que a mesma experiência pode contribuir para o desenvolvimento da Região dos Lagos e de outras regiões do estado.
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.