Encontro de pré-campanha do candidato a deputado estadual Vantoil Martins Divulgação

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Renata Cristiane
A pré-campanha do ex-prefeito de Iguaba Grande e candidato a deputado estadual Vantoil Martins (PSB) ganhou um novo capítulo na noite desta terça-feira (28), em São Pedro da Aldeia. O encontro político reuniu cerca de 2 mil pessoas no antigo espaço da Igreja Universal, nas proximidades da Praça do Canhão, que ficou tomada pelo público. O grande fluxo de apoiadores chegou a provocar congestionamento na região.

O ato foi tratado por aliados como uma demonstração de força política de Vantoil, onde o ex-prefeito tenta ampliar sua base eleitoral além da Região dos Lagos. O comparecimento expressivo reforça a estratégia do pessebista de consolidar sua candidatura no interior fluminense e disputar espaço em um cenário marcado pela movimentação de lideranças em busca de uma cadeira na Alerj.

Durante o evento, Vantoil afirmou que o apoio popular representa o desejo de mudança no Estado do Rio de Janeiro e voltou a defender maior atenção do governo estadual aos municípios do interior. Segundo ele, sua experiência à frente da Prefeitura de Iguaba Grande será o principal cartão de visitas da campanha.

"O interior precisa estar mais perto da mão do poder público estadual. Não existe um Estado forte sem um interior fortalecido. Quero levar para a Assembleia a experiência que tivemos em Iguaba Grande e trabalhar para que toda a nossa região seja valorizada", declarou.

O candidato também afirmou que pretende atuar em parceria com os prefeitos fluminenses caso seja eleito, defendendo políticas voltadas ao fortalecimento das cidades do interior. Em seu discurso, citou a transformação promovida durante sua gestão em Iguaba e disse acreditar que a mesma experiência pode contribuir para o desenvolvimento da Região dos Lagos e de outras regiões do estado.
 
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Fabinho Costa, Vantoil Martins e Marcelo Magno - Divulgação
Encontro de pré-campanha do candidato a deputado estadual Vantoil Martins - Divulgação
Fabinho Costa, Vantoil Martins e Marcelo Magno - Divulgação
Encontro de pré-campanha do candidato a deputado estadual Vantoil Martins - Divulgação
Encontro de pré-campanha do candidato a deputado estadual Vantoil Martins - Divulgação
Encontro de pré-campanha do candidato a deputado estadual Vantoil Martins - Divulgação
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Encontro de pré-campanha do candidato a deputado estadual Vantoil Martins - Divulgação
 
 
 
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