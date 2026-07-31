Daniela Soares na Praça Antônio RaposoAscom
Ao lado da equipe técnica, Daniela percorreu o espaço onde estão sendo instalados palcos, tendas, estandes e toda a estrutura que vai receber moradores e turistas durante os três dias de programação.
A prefeita destacou que o festival faz parte de uma estratégia de ampliar o calendário turístico de Araruama, aproximando cultura, gastronomia e lazer como atrativos para visitantes e oportunidades para comerciantes e empreendedores.
“Araruama tem vocação para receber grandes eventos e estamos construindo um calendário cada vez mais diversificado, pensado para moradores e visitantes. O Wine & Jazz Festival é um exemplo disso, pois une cultura, gastronomia, turismo e lazer, gerando oportunidades para o comércio, para a rede hoteleira e para os empreendedores locais”, afirmou Daniela.
A expectativa do município é que cerca de 9 mil pessoas passem pela Praça Antônio Raposo ao longo da programação, que terá atrações nacionais e internacionais de jazz e blues, além de área gastronômica e espaço para degustação de vinhos.
O secretário de Turismo, Lineker Vieira, afirmou que a estrutura foi ampliada nesta edição e que a intenção é consolidar o festival como um dos principais eventos do calendário da Região dos Lagos.
“Nossa expectativa é superar o sucesso da edição passada. Ampliamos a estrutura para oferecer mais conforto aos visitantes e fortalecer a experiência do festival. Queremos movimentar a economia e mostrar o potencial de Araruama para receber eventos desse porte”, declarou.
Com entrada gratuita, o Araruama Wine & Jazz Festival acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, reunindo música, gastronomia, vinhos e atividades culturais na Praça Antônio Raposo.
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