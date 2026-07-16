Chef de cozinha Ana Paula ZanattaAscom
Wine & Jazz Festival terá gastronomia e vinhos em Araruama
Evento será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na Praça Antônio Raposo, com programação voltada à gastronomia, vinhos e música
Wine & Jazz Festival terá gastronomia e vinhos em Araruama
Evento será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na Praça Antônio Raposo, com programação voltada à gastronomia, vinhos e música
Alinhados, Hugo Leal e Marcelo Magno projetam Arraial do Cabo como capital das jubartes
Deputado federal elogia iniciativa da Prefeitura, promete apoio à captação de recursos e vê potencial para projeção internacional do município
Homem é preso por tráfico de drogas e entorpecentes são apreendidos em Araruama
Polícia Militar encontrou maconha, cocaína, crack, dinheiro e um celular durante a ocorrência; adolescente foi levado à delegacia e liberado após prestar esclarecimentos
Adolescente é apreendido com drogas em Araruama
Suspeito foi encaminhado à 118ª DP após abordagem no bairro Mutirão
Daniela Soares sobe o tom e manda recado aos críticos durante entrega da nova frota
Em entrevista exclusiva, prefeita de Araruama defendeu os investimentos na Saúde, rebateu críticas da oposição e confirmou novos projetos para a rede municipal
Ação de ordenamento remove placas e faixas irregulares na RJ-124, em Itatiquara, Araruama
Fiscalização retirou placas e faixas irregulares às margens da rodovia, com apoio de comerciantes que atenderam à orientação da Prefeitura.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.