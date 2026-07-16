Chef de cozinha Ana Paula Zanatta - Ascom

Chef de cozinha Ana Paula ZanattaAscom

Publicado 16/07/2026 16:49

Araruama - A chef de cozinha Ana Paula Zanatta, do Zanatta Bistrô, falou sobre as harmonizações entre vinhos e pratos da gastronomia local e convidou moradores e turistas para participarem do Wine & Jazz Festival, promovido pela Prefeitura de Araruama.

O evento será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na Praça Antônio Raposo, no Centro. Segundo a chef, o período de inverno favorece encontros em torno da gastronomia e da cultura.

“O inverno em Araruama tem um clima muito agradável, principalmente à noite, que convida as pessoas a saírem de casa e viverem uma boa experiência gastronômica. É uma época em que as pessoas querem celebrar, reunir amigos, casais e família em torno da boa mesa, e é exatamente essa experiência que buscamos oferecer.”

Ana Paula também falou sobre as possibilidades de harmonização com ingredientes presentes na culinária da região.

“O camarão é um ingrediente muito versátil e permite harmonizações incríveis. Normalmente indicamos espumantes, Sauvignon Blanc e Chardonnays, que valorizam o sabor dos frutos do mar. Acreditamos que uma boa harmonização transforma uma refeição em uma experiência muito mais marcante.”

Para a chef, a experiência de apreciar um vinho não está limitada a destinos de serra.

“Eu gosto de dizer que o vinho combina com bons momentos, e não apenas com o frio. Araruama oferece uma combinação muito especial: a beleza da Lagoa de Araruama, um inverno agradável, excelente gastronomia e uma atmosfera acolhedora. É possível viver uma experiência enogastronômica de alto nível aqui mesmo na Região dos Lagos.”

Entre as sugestões para o festival, Ana Paula recomenda o Salmão à Toscana, prato da Boa Lembrança do Zanatta Bistrô, harmonizado com um Chardonnay ou um Pinot Noir.

Ao final, a chef convidou o público a conhecer os restaurantes da cidade.

“Gostaria de convidar todos para conhecerem Araruama também pelo seu potencial gastronômico. Nossa cidade tem excelentes restaurantes, profissionais apaixonados pelo que fazem e uma culinária que merece ser valorizada. Tenho certeza de que quem vier uma vez vai querer voltar.”

O Wine & Jazz Festival será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na Praça Antônio Raposo, no Centro de Araruama, reunindo restaurantes, vinhos e atrações musicais.