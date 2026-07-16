Drogas apreendidasFoto: Reprodução
Adolescente é apreendido com drogas em Araruama
Suspeito foi encaminhado à 118ª DP após abordagem no bairro Mutirão
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Daniela Soares sobe o tom e manda recado aos críticos durante entrega da nova frota
Em entrevista exclusiva, prefeita de Araruama defendeu os investimentos na Saúde, rebateu críticas da oposição e confirmou novos projetos para a rede municipal
Ação de ordenamento remove placas e faixas irregulares na RJ-124, em Itatiquara, Araruama
Fiscalização retirou placas e faixas irregulares às margens da rodovia, com apoio de comerciantes que atenderam à orientação da Prefeitura.
Prefeito Ramon Gidalte, de Casimiro de Abreu, é acusado de calote
Município é apontado como responsável pelo atraso nos repasses da Educação, enquanto profissionais seguem sem salário
Vídeo do prefeito de Cabo Frio com servidor gera polêmica e divide opiniões nas redes
Nas imagens, Dr Serginho reage a boné da CUT usado por funcionário da Prefeitura. Ele classificou a reação como "mimimi da esquerda" e que ambos são amigos há muito tempo
Motociclista bate em poste, fica desacordado e é socorrido em Araruama
Acidente foi registrado por câmera de segurança na Praça da Bandeira; vítima foi levada para o Hospital Estadual Roberto Chabo
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