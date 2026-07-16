Drogas apreendidas - Foto: Reprodução

Drogas apreendidasFoto: Reprodução

Publicado 16/07/2026 12:13

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde de terça-feira (14), no bairro Mutirão, em Araruama.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 42º BPM realizavam diligências para apurar informações sobre o tráfico de drogas na região quando abordaram o adolescente. Com ele, os policiais encontraram 48 tiras de maconha, 15 cápsulas de cocaína e R$ 12 em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi apresentado na unidade policial.