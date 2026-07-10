Prisão de Fabiano do Nascimento Rodrigues - Reprodução

Prisão de Fabiano do Nascimento Rodrigues Reprodução

Publicado 10/07/2026 18:12

Araruama - Um homem foi preso nesta quinta-feira (9), em Araruama, suspeito de participar do roubo de uma motocicleta de um trabalhador de aplicativo. A prisão foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), após trabalho de investigação e monitoramento.

Segundo a Polícia Civil, Fabiano do Nascimento Rodrigues foi localizado durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva relacionado ao crime ocorrido em 18 de fevereiro.

Na ocasião, a vítima teria recebido uma solicitação de corrida e, ao chegar ao destino informado, foi surpreendida pelo passageiro e um comparsa, que teriam levado a motocicleta e outros pertences.

De acordo com a corporação, as equipes da delegacia realizaram levantamentos de inteligência até identificar o suspeito. Após a prisão, Fabiano foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.