ônibus da Viação 1001 avariado - Foto: Reprodução

ônibus da Viação 1001 avariado Foto: Reprodução

Publicado 09/07/2026 14:55

Um motociclista morreu na noite desta terça-feira (7) após uma batida de frente entre uma motocicleta e um ônibus da Viação 1001, na região da rodoviária de Araruama.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu durante um forte temporal que atingia a cidade. Com o impacto da colisão, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Uma segunda pessoa ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC). Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre o estado de saúde dela.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes, que irão investigar a dinâmica da colisão.