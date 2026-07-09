ônibus da Viação 1001 avariado Foto: Reprodução
Motociclista morre após batida de frente com ônibus da 1001 em Araruama
Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (7), na região da rodoviária. Outra pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC)
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Investigação identificou o suspeito de roubo ocorrido em dezembro de 2025; vítima teve parte da carga e o celular levados enquanto fazia uma entrega
Paes costura paz entre Quaquá e Benedita e amplia força para 2026
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