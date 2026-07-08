A iniciativa integra a campanha Julho Amarelo - Divulgação

A iniciativa integra a campanha Julho AmareloDivulgação

Publicado 08/07/2026 17:30

Araruama - Araruama realiza, na próxima sexta-feira (10), o Dia D de Vacinação e Prevenção contra as Hepatites Virais. A ação será gratuita e destinada à população que ainda não se vacinou contra a hepatite B ou deseja realizar testes rápidos.

Durante a mobilização, serão oferecidos testes rápidos para hepatites B e C, vacinação contra a hepatite B, orientações sobre formas de transmissão e prevenção, esclarecimento de dúvidas com profissionais de saúde e distribuição de insumos de prevenção.

“Nossa equipe estará preparada para receber a população, esclarecer dúvidas, orientar sobre as formas de prevenção e oferecer tanto a vacinação quanto os testes rápidos. Muitas vezes, uma atitude simples, como atualizar a vacina ou fazer um teste, pode fazer toda a diferença para a saúde. Queremos que as pessoas aproveitem essa oportunidade para cuidar de si e de quem amam”, afirma a coordenadora do Programa IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis, Thábata Sicuro.

A iniciativa integra a campanha Julho Amarelo, realizada em todo o país para ampliar a conscientização sobre as hepatites virais. A campanha aborda a prevenção, a vacinação, a realização de testes e o diagnóstico precoce, já que algumas infecções podem permanecer sem sintomas por anos.

As hepatites virais são inflamações no fígado causadas por diferentes vírus, entre eles os tipos A, B e C. Sem diagnóstico e tratamento, podem ocorrer complicações como cirrose e câncer de fígado.

Entre as medidas de prevenção estão a vacinação contra a hepatite B, o uso de preservativos nas relações sexuais, o não compartilhamento de objetos perfurocortantes e a utilização de materiais esterilizados em procedimentos como tatuagens, colocação de piercings e serviços de manicure e pedicure.

Para receber a vacina contra a hepatite B durante a ação, será necessário apresentar o cartão do SUS e a caderneta de vacinação.