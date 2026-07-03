Caso aconteceu no bairro Fazendinha. - Foto: Reprodução

Caso aconteceu no bairro Fazendinha.Foto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 17:16

Pai e filho morreram no fim da tarde desta quinta-feira (2), após sofrerem uma descarga elétrica no bairro Fazendinha, em Araruama. De acordo com as primeiras informações, um fio de alta tensão teria caído sobre o portão da residência da família.

O pai teria recebido a descarga elétrica ao tentar abrir o portão. Em seguida, o filho tentou ajudá-lo e também foi atingido pela corrente elétrica.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por moradores da região e realizaram procedimentos de reanimação, mas as duas vítimas morreram no local. Policiais militares e civis estiveram na residência para atender a ocorrência e realizar os procedimentos de investigação.

Até a publicação desta reportagem, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.