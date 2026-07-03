Caso aconteceu no bairro Fazendinha.Foto: Reprodução
Pai e filho morrem após descarga elétrica em Araruama
Caso aconteceu no bairro Fazendinha; vítimas chegaram a ser socorridas, mas morreram no local
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
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Serginho usa centenário da Ponte Feliciano Sodré para projetar futuro de Cabo Frio
Prefeito destaca legado histórico, aposta no turismo internacional e confirma início das obras do Boulevard Canal ainda este ano
Descarte irregular de resíduos leva dois à delegacia durante fiscalização em Araruama
Operação encontrou entulho, resíduos e indícios de supressão de vegetação em área próxima a um corpo hídrico
Festival do Peixe movimenta Araruama neste fim de semana
Com entrada gratuita, o evento integra as ações da administração municipal voltadas à valorização da pesca artesanal, ao incentivo ao turismo e ao fortalecimento da economia criativa e dos produtores locais
Dr. Serginho fortalece parceria com o Estado e inaugura sede do 8º CPA em Cabo Frio
Nova estrutura da Polícia Militar reforça presença do Estado na Região dos Lagos e consolida segurança como uma das principais bandeiras da gestão municipal
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