O evento tem entrada gratuita - Foto: Reprodução

O evento tem entrada gratuitaFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 16:16

A Prefeitura de Araruama realiza no sábado (4) e domingo (5), a partir das 11h, mais uma edição do tradicional Festival do Peixe, na Colônia de Pescadores, no bairro Areal. Com entrada gratuita, o evento integra as ações da administração municipal voltadas à valorização da pesca artesanal, ao incentivo ao turismo e ao fortalecimento da economia criativa e dos produtores locais.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, o festival reunirá moradores e visitantes em uma programação que destaca a riqueza gastronômica da Lagoa de Araruama. Serão 14 barracas oferecendo pratos preparados com peixes retirados da própria lagoa, com destaque para a tradicional tainha, um dos principais símbolos da atividade pesqueira do município.

“O Festival do Peixe é muito mais do que um evento gastronômico. É uma política de valorização dos nossos pescadores, de incentivo à economia local e de fortalecimento do turismo. Quando investimos nas nossas tradições, geramos renda, movimentamos o comércio e preservamos a identidade de Araruama”, afirmou a prefeita de Araruama, Daniela Soares.

Além de preservar uma tradição que atravessa gerações, o Festival do Peixe impulsiona a geração de renda para pescadores, comerciantes e empreendedores locais, movimentando diferentes setores da economia durante o fim de semana. A iniciativa também fortalece o calendário de eventos da cidade, atraindo visitantes e ampliando a circulação de pessoas no comércio.

O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, reforçou que o festival é uma importante vitrine para os profissionais da pesca e para a cultura local.

“O Festival do Peixe é uma oportunidade de valorizar o trabalho dos nossos pescadores artesanais, que fazem parte da história e da identidade de Araruama. Além de movimentar a economia local, o evento fortalece nossas tradições, incentiva o consumo do pescado da Lagoa de Araruama e proporciona um espaço de convivência para toda a população. Convidamos moradores e visitantes para prestigiar esse grande evento e celebrar o que Araruama tem de melhor”, destacou o gestor.

Além da gastronomia, o público poderá visitar uma feira de artesanato com trabalhos produzidos por artesãos da cidade e acompanhar apresentações musicais com artistas locais, tornando o festival uma opção de lazer para toda a família.