Operção de Munck da concessionária de energia - FAoto: Reproduçãlo

Operção de Munck da concessionária de energiaFAoto: Reproduçãlo

Publicado 02/07/2026 16:32

A Enel Rio está com 281 vagas abertas para eletricistas e operadores de Munck em municípios da sua área de concessão no estado do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser realizadas por meio de um formulário disponível no site da empresa e seguem abertas até o preenchimento das vagas.

As oportunidades são destinadas a eletricistas de Linha Morta, Linha Viva e Perdas, nos níveis júnior, pleno, especialista e sênior, além de operadores de Munck plenos.

Em Araruama e Cabo Frio, estão disponíveis 68 vagas. Na Região Metropolitana, as cidades de Niterói, Magé e São Gonçalo concentram 98 oportunidades. Petrópolis e Teresópolis somam 33 vagas, Cantagalo conta com 38 e Paraty e Resende reúnem 44.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo, curso de eletricista de distribuição de energia elétrica com carga horária de 240 horas, curso básico da NR-10 com 40 horas e curso complementar SEP da NR-10, também com 40 horas.

A empresa informa que também é desejável possuir curso de trabalho em altura NR-35, habilitação nas categorias B, C ou D e, para as vagas de Linha Viva, é obrigatório o curso de manutenção Linha Viva MT 13,8 kV, com carga horária de 100 horas.

Após a inscrição, os candidatos deverão acompanhar o e-mail e o WhatsApp, canais pelos quais será realizado o contato durante o processo seletivo.