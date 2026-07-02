Operção de Munck da concessionária de energiaFAoto: Reproduçãlo
Araruama e Cabo Frio têm 68 vagas abertas para eletricistas e operadores de Munck na Enel Rio
Oportunidades fazem parte de processo seletivo com 281 vagas em municípios da área de concessão da empresa
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Daniela Soares acelera reestruturação da Saúde em Araruama
Obra da UBS de Paracatu faz parte do programa de modernização da rede municipal e deve ser entregue no segundo semestre
"Perdi a paciência": Serginho eleva tom contra concessionária de água e esgoto
Prefeito critica paralisação da ETE da Praia do Siqueira, reclama da qualidade dos serviços prestados pela Prolagos e cobra retomada da dragagem da lagoa
Prefeito promove reforma administrativa e muda comando da Educação em Arraial
Bernardo Alcântara vai assumir a Secretaria de Planejamento e Orçamento. Com a alteração, quem passa a responder pela Educação será o atual vice-prefeito, Diego Silveira (MDB)
Fabinho Costa entrega praça e reforça discurso de expansão de espaços públicos
Espaço de mais de 6,8 mil m² reúne áreas esportivas, culturais e de convivência e passa a integrar pacote de obras entregues pela administração municipal
Fábio do Pastel reúne base e reforça articulação com vereadores
Prefeito quis alinhar prioridades, apresentar projetos da gestão e consolidar a interlocução entre Executivo e Legislativo
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