Caio Rocha Aguiar Arrabal, o "Rocha" - Reprodução

Caio Rocha Aguiar Arrabal, o "Rocha"Reprodução

Publicado 01/07/2026 14:32

Araruama - O morador de Araruama Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 anos, morreu na manhã do último domingo (28) após cair de um penhasco durante uma trilha na Pedra do Macaco, em Maricá. Conhecido entre amigos como "Rocha", ele era apaixonado por natureza, aventuras ao ar livre e participava com frequência de trilhas na Região dos Lagos.

Segundo informações apuradas, Caio integrava a equipe de apoio de um grupo que conduzia visitantes em trilhas e fazia, pela primeira vez, o percurso na Pedra do Macaco para conhecer o trajeto. Embora participasse das atividades junto à equipe, ele ainda não possuía licença formal para atuar como guia.

O acidente aconteceu quando Caio subiu até um ponto elevado para fazer uma fotografia. Durante a descida, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura aproximada de 150 metros. O momento foi registrado em vídeo por uma pessoa que participava da trilha.

O Corpo de Bombeiros realizou uma operação de resgate que durou cerca de quatro horas. Por causa da mata fechada e do terreno de difícil acesso, foi necessário utilizar técnicas de escalada e o apoio de uma aeronave. Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

A morte causou grande comoção entre familiares, amigos e integrantes de grupos de trilheiros. Nas redes sociais, diversas homenagens destacaram a alegria, o companheirismo e a paixão de Caio pela natureza e pelas aventuras.

A Pedra do Macaco é um dos principais pontos turísticos de Maricá e atrai praticantes de trilhas de diversas cidades. Apesar do percurso ser considerado relativamente curto, o acesso ao topo exige experiência e atenção, já que o local não possui sinalização adequada nem estruturas de proteção.

O corpo de Caio será velado no Memorial OAF, na Rua Bernardo Vasconcelos, nº 750, no Centro de Araruama, nesta quarta-feira (1º), das 19h às 22h, com a cerimônia sendo retomada na quinta-feira (2), às 8h. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Araruama, no bairro Alto da Boa Vista. A despedida foi adiada para permitir a chegada de um dos irmãos da vítima, que mora no exterior.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.