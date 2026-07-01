Caio Rocha Aguiar Arrabal, o "Rocha"Reprodução
Morador de Araruama que morreu após queda em trilha será sepultado nesta quinta (2)
Velório de Caio Rocha Aguiar Arrabal começa nesta quarta-feira (1º); despedida foi adiada para aguardar a chegada de um irmão que mora no exterior
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Justiça Eleitoral cassa mandatos de Daniela Soares e vice; ambas podem recorrer no cargo
Sentença de primeira instância aponta uso da máquina pública na campanha de 2024. Juíza também declarou a inelegibilidade das duas e dos ex-prefeitos Lívia de Chiquinho e Chiquinho da Educação por 6 anos
Homem é morto a tiros em bar na Fazendinha, em Araruama
Crime aconteceu na noite desta segunda-feira (29), próximo ao Campo do Zé Mineiro; vítima era conhecida pelo apelido de "Orelha"
Serginho lança calendário de inverno e aposta em turismo para movimentar a economia
Cabo Frio reúne festivais, competições esportivas, eventos culturais e celebrações tradicionais entre julho e setembro para aquecer a baixa temporada
Restaurante na Orla de Araruama é alvo de furto durante a madrugada
Crime ocorreu após suspeito quebrar uma janela dos fundos para invadir o estabelecimento
Eduardo Paes recebe título de cidadão cabista durante cerimônia oficial
Homenagem reuniu autoridades políticas da Região dos Lagos e marcou o início da agenda do pré-candidato na região
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