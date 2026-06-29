Momento da prisão da suspeita - Foto: Reprodução

Momento da prisão da suspeitaFoto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 10:30

Uma mulher investigada por participação em uma sequência de assaltos foi presa pela Polícia Civil nesta quinta-feira (25), em Araruama. A suspeita, identificada como Tatiane da Silva Barbosa, é apontada como integrante de um casal que, segundo as investigações, teria cometido pelo menos quatro roubos na cidade utilizando sempre o mesmo modo de agir.

A prisão preventiva foi cumprida por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), após decisão da Justiça.

De acordo com a investigação, os crimes aconteceram nos dias 3 e 4 de abril deste ano. Tatiane e o companheiro, identificado como John Silva de Carvalho, teriam usado uma motocicleta Honda PCX prata com registro de furto para abordar as vítimas. Conforme a Polícia Civil, os roubos eram praticados com violência e grave ameaça.

As apurações indicam que o casal utilizava sempre o mesmo modus operandi para cometer os crimes, o que levou os investigadores a relacionarem, até o momento, pelo menos quatro ocorrências aos suspeitos.

Enquanto Tatiane foi localizada e presa, John Silva de Carvalho segue foragido. A Polícia Civil informou que as buscas continuam para encontrá-lo e cumprir o mandado de prisão.

Após os procedimentos de praxe na delegacia, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.