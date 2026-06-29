Momento da prisão da suspeitaFoto: Reprodução
Mulher suspeita de participar de série de assaltos é presa em Araruama; companheiro continua foragido
Segundo a Polícia Civil, casal teria cometido pelo menos quatro roubos usando uma moto furtada; homem ainda é procurado
Mulher suspeita de participar de série de assaltos é presa em Araruama; companheiro continua foragido
Segundo a Polícia Civil, casal teria cometido pelo menos quatro roubos usando uma moto furtada; homem ainda é procurado
Acidente entre carro e moto mobiliza Corpo de Bombeiros em Araruama
Colisão ocorreu na Rua Princesa Isabel, nas proximidades do bairro Viaduto, na manhã desta sexta-feira (26)
Eduardo Paes dá o tom da pré-campanha e acena à Região dos Lagos
Em entrevista exclusiva, pré-candidato ao Governo do Estado falou sobre turismo, segurança, meio ambiente, infraestrutura e pregou parceria com os prefeitos
Daniela Soares leva Araruama ao centro do debate ambiental no Rio
Prefeita apresentou projetos da administração, destacou a recuperação e a importância da Laguna de Araruama e defendeu planejamento diante do crescimento da Região dos Lagos
Serginho se pronuncia sobre ameaças a Miguel cobra resposta rápida da polícia
Prefeito pede identificação dos autores e vice-prefeito diz que não recuará após denunciar intimidações contra ele e a esposa
Homem é preso após confessar matar a comanheira a marretada em Araruama
Suspeito de 44 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, abordou os próprios policiais e admitiu o crime; vítima foi encontrada morta dentro de casa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.