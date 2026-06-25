Elemento admitiu ter matado a companheira - Reprodução

Elemento admitiu ter matado a companheiraReprodução

Publicado 25/06/2026 17:39

Araruama - Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (25) após confessar aos policiais militares que havia matado sua companheira, de 42 anos, a golpes de marreta dentro da residência do casal, no bairro Outeiro, em Araruama, na Região dos Lagos.

A guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegarem ao endereço, encontraram o suspeito na área externa da casa. Sem resistência, ele admitiu o crime. Os agentes realizaram buscas no imóvel e localizaram a mulher caída no interior da residência, já sem sinais vitais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica.



O suspeito usava tornozeleira eletrônica e havia deixado o sistema prisional há aproximadamente um ano e meio, após cumprir cerca de dez anos de reclusão por condenação anterior pelo crime de estupro. De acordo com informações de moradores, ele atuava como pastor evangélico.



Após os procedimentos periciais, o homem foi conduzido à 118ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e permaneceu preso.

Além da marreta, apreendida como instrumento do crime, também foram recolhidos aparelhos celulares, documentos pessoais, uma motocicleta e outros objetos, todos à disposição da autoridade policial.



O caso segue sob investigação da Polícia Civil.