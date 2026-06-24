Pavoa está saudável, de acordo com prefeitura - Ludmila Lopes/ InterTV

Pavoa está saudável, de acordo com prefeituraLudmila Lopes/ InterTV

Publicado 24/06/2026 14:14

Araruama - Uma pavoa permanece há mais de 10 dias no telhado de uma residência em Araruama e tem mobilizado equipes da Prefeitura e moradores da região. O animal está no local desde o dia 12 de junho e segue sendo monitorado, enquanto tentativas de resgate vêm sendo realizadas sem sucesso até o momento.

De acordo com relatos, a presença da ave tem chamado atenção pela permanência prolongada e pela dificuldade de captura, já que ela consegue voar e se desloca por áreas de difícil acesso no imóvel.

Em nota, a Prefeitura de Araruama informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já esteve no local, com apoio da Guarda Ambiental e da equipe do Botânico das Asas. Após nova vistoria realizada nesta quarta-feira (24), uma nota informou que o animal está saudável e não apresenta sinais de maus-tratos.

De acordo com a Secretaria, equipes estiveram no local para avaliar a situação e constataram que a ave consegue voar normalmente, desce para se alimentar e retorna ao telhado por uma questão de segurança.

Ainda segundo o município, o animal vem sendo monitorado desde que a situação foi identificada. A Prefeitura esclareceu que o possível proprietário da pavoa já foi localizado, está ciente da ocorrência e também participa das tentativas de resgate.

A Secretaria reforçou que as dificuldades para capturar a ave estão relacionadas justamente à sua capacidade de voo e ao fato de permanecer em locais de difícil acesso.

Por fim, o órgão tranquilizou a população, destacando que a pavoa não permanece isolada no telhado durante todo o tempo, recebe alimentação regularmente e segue sendo acompanhada até que o resgate possa ser realizado com segurança.