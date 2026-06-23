A intervenção estava sendo realizada de forma irregularReprodução
Prefeitura interrompe construção de ponte feita sem autorização no Mutirão, em Araruama
Obra em área pública não tinha licença, projeto de engenharia nem acompanhamento técnico; município anuncia licitação para quatro novas pontes de concreto
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Fabinho Costa cumpre agenda no Rio em busca de recursos para Iguaba
Prefeito se reúne com presidente do DER-RJ e com Douglas Ruas para tratar de mobilidade, infraestrutura, turismo e captação de investimentos
Pré-campanha ao governo ganha força com encontro de Douglas Ruas e prefeitos
Região dos Lagos teve participação expressiva. Estiveram presentes Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal, de Saquarema; Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia; e Carlos Augusto, de Rio das Ostras
Jovem é encontrado morto com marcas de violência em distrito Araruama
Lucas Fonseca foi localizado na manhã deste domingo (21) em São Vicente de Paulo; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime
Fabinho Costa endurece discurso e abre processo contra a Enel em Iguaba Grande
Medida foi anunciada após queda de dois postes na mesma rua e aponta risco à segurança da população
Dr Serginho usa clima de Copa para embalar obras em Tamoios
Em vídeo nas redes sociais, prefeito aparece na lama da Rua do DPO e destaca drenagem como etapa decisiva antes do asfaltamento
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