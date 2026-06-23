A intervenção estava sendo realizada de forma irregular - Reprodução

A intervenção estava sendo realizada de forma irregularReprodução

Publicado 23/06/2026 16:59

Araruama - Uma obra de construção de uma ponte no bairro Mutirão, em Araruama, foi paralisada no último sábado (20) após uma ação de fiscalização da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Obras. A intervenção estava sendo realizada de forma irregular, sem qualquer tipo de licença ambiental ou urbanística.

Segundo as equipes que estiveram no local, a construção também não contava com projeto de engenharia nem com acompanhamento de um profissional habilitado. A situação acendeu o alerta das autoridades, já que se trata de uma estrutura em área pública, onde qualquer falha pode representar risco direto para quem circula pela região.

Durante a fiscalização, os responsáveis pela obra foram notificados oficialmente e orientados a interromper imediatamente os trabalhos. A Secretaria de Obras reforçou que esse tipo de intervenção exige uma série de estudos técnicos, como análise do solo, cálculo de carga e avaliação estrutural, justamente para garantir que a ponte seja segura e não ofereça risco de desabamento.

A Prefeitura destacou ainda que o cumprimento das exigências legais não é apenas uma etapa burocrática, mas uma medida essencial para proteger a população. Obras em infraestrutura, especialmente pontes, precisam seguir normas rígidas de engenharia e segurança.

Como alternativa para atender as demandas de mobilidade do município, a administração municipal informou que está prevista uma licitação para o dia 7 de julho. O projeto inclui a construção de quatro novas pontes de concreto, sendo duas no próprio Mutirão e outras duas no bairro Mataruna.

As novas estruturas deverão seguir padrões técnicos atualizados, com foco em segurança, acessibilidade e durabilidade, segundo a prefeitura.