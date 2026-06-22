Lucas Fonseca foi localizado em São Vicente de Paulo - Reprodução

Lucas Fonseca foi localizado em São Vicente de PauloReprodução

Publicado 22/06/2026 17:44

Araruama - Um jovem identificado como Lucas Fonseca foi encontrado morto na manhã deste domingo (21) em São Vicente de Paulo, terceiro distrito de Araruama. A vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo, e o caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com as informações, o corpo foi localizado em uma área da localidade, mobilizando equipes das forças de segurança. Policiais foram acionados e realizaram o isolamento da área para o trabalho da perícia técnica.

Após os procedimentos periciais, o corpo permaneceu no local aguardando remoção para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que poderão auxiliar nas investigações.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a motivação do crime nem sobre possíveis suspeitos envolvidos no homicídio.

O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), que segue apurando as circunstâncias da morte e trabalhando para identificar os responsáveis pelo crime. A Polícia Civil informou que as investigações continuam em andamento.