Lucas Fonseca foi localizado em São Vicente de PauloReprodução
Jovem é encontrado morto com marcas de violência em distrito Araruama
Lucas Fonseca foi localizado na manhã deste domingo (21) em São Vicente de Paulo; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime
Jovem é encontrado morto com marcas de violência em distrito Araruama
Lucas Fonseca foi localizado na manhã deste domingo (21) em São Vicente de Paulo; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime
Fabinho Costa endurece discurso e abre processo contra a Enel em Iguaba Grande
Medida foi anunciada após queda de dois postes na mesma rua e aponta risco à segurança da população
Dr Serginho usa clima de Copa para embalar obras em Tamoios
Em vídeo nas redes sociais, prefeito aparece na lama da Rua do DPO e destaca drenagem como etapa decisiva antes do asfaltamento
Marcelo Magno destaca políticas educacionais durante Jornada das Infâncias
Prefeito acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, que trouxe iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, inclusão e novas metodologias pedagógicas
Caravana Nossa Gente chega a Macaé para fortalecer o diálogo, a escuta e a valorização das culturas tradicionais
Lideranças, representantes do poder público, educadores, religiosos e membros da sociedade civil participam do encontro
Sonho do IFRJ em Araruama ganha força após novo passo de Daniela Soares junto ao MEC
Após reuniões em Brasília, prefeita envia carta de compromisso ao MEC e formaliza o interesse do município para implantação da unidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.