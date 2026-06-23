Motociclista morreu no localPlantão Araruama
Homem morre em grave acidente na Estrada de São Vicente, em Araruama
Vítima teria feito uma ultrapassagem irregular e colidiu de frente com um ônibus
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Prefeitura interrompe construção de ponte feita sem autorização no Mutirão, em Araruama
Obra em área pública não tinha licença, projeto de engenharia nem acompanhamento técnico; município anuncia licitação para quatro novas pontes de concreto
Fabinho Costa cumpre agenda no Rio em busca de recursos para Iguaba
Prefeito se reúne com presidente do DER-RJ e com Douglas Ruas para tratar de mobilidade, infraestrutura, turismo e captação de investimentos
Pré-campanha ao governo ganha força com encontro de Douglas Ruas e prefeitos
Região dos Lagos teve participação expressiva. Estiveram presentes Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal, de Saquarema; Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia; e Carlos Augusto, de Rio das Ostras
Jovem é encontrado morto com marcas de violência em distrito Araruama
Lucas Fonseca foi localizado na manhã deste domingo (21) em São Vicente de Paulo; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime
Fabinho Costa endurece discurso e abre processo contra a Enel em Iguaba Grande
Medida foi anunciada após queda de dois postes na mesma rua e aponta risco à segurança da população
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