Motociclista morreu no local - Plantão Araruama

Motociclista morreu no localPlantão Araruama

Publicado 23/06/2026 17:06

Araruama - Um homem morreu em um grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (22) na RJ-138, na altura da Estrada de São Vicente, em Araruama.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com um ônibus que seguia no sentido contrário da rodovia. O acidente envolveu dois coletivos que trafegavam pela via no momento da ocorrência.

Com o impacto da batida, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

Durante o atendimento, a área ficou parcialmente interditada, provocando lentidão no trânsito na região.