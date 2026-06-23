Motociclista morreu no localPlantão Araruama

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Araruama - Um homem morreu em um grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (22) na RJ-138, na altura da Estrada de São Vicente, em Araruama.
Segundo informações apuradas no local, o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com um ônibus que seguia no sentido contrário da rodovia. O acidente envolveu dois coletivos que trafegavam pela via no momento da ocorrência.
Com o impacto da batida, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.
Durante o atendimento, a área ficou parcialmente interditada, provocando lentidão no trânsito na região.