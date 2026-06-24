Prisão foi decretada pela Justiça para garantir o avanço das investigações Reprodução

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Renata Cristiane
Araruama - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (23), um homem de 24 anos investigado pelo feminicídio de uma jovem gestante de 19 anos em Araruama. A prisão temporária foi cumprida por agentes da 118ª Delegacia de Polícia.
O suspeito, identificado como Samuel Garcia da Costa, é companheiro de Ana Clara Rangel, vítima do crime ocorrido no dia 8 de junho, em São Vicente de Paulo, terceiro distrito do município.
A ação foi coordenada pelo delegado titular Evaristo Pontes Magalhães e pelo delegado assistente Juaraci Vieira. Segundo a Polícia Civil, a prisão foi decretada pela Justiça para garantir o avanço das investigações e o aprofundamento das diligências.
De acordo com as informações já reunidas no inquérito, a jovem estava grávida de cerca de dois meses e foi encontrada sem vida dentro da residência onde vivia com o suspeito. O caso mobilizou familiares e moradores da região, gerando forte repercussão no distrito.
A investigação aponta que o corpo foi localizado após acionamento de familiares, e o cenário do imóvel passou por análise pericial, com elementos que seguem sob apuração da Polícia Civil. O laudo do Instituto Médico-Legal indicou sinais compatíveis com asfixia mecânica.
A 118ª DP informou que o trabalho investigativo continua para esclarecer completamente a dinâmica do crime e consolidar todas as provas do caso. A polícia também trabalha com análise de imagens e demais diligências para reconstituir os últimos passos da vítima.
O crime provocou forte comoção em Araruama e em toda a Região dos Lagos, com manifestações de familiares e moradores que cobram justiça.
Após os procedimentos legais, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.