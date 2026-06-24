Prisão foi decretada pela Justiça para garantir o avanço das investigações - Reprodução

Prisão foi decretada pela Justiça para garantir o avanço das investigações Reprodução

Publicado 24/06/2026 13:31

Araruama - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (23), um homem de 24 anos investigado pelo feminicídio de uma jovem gestante de 19 anos em Araruama. A prisão temporária foi cumprida por agentes da 118ª Delegacia de Polícia.

O suspeito, identificado como Samuel Garcia da Costa, é companheiro de Ana Clara Rangel, vítima do crime ocorrido no dia 8 de junho, em São Vicente de Paulo, terceiro distrito do município.

A ação foi coordenada pelo delegado titular Evaristo Pontes Magalhães e pelo delegado assistente Juaraci Vieira. Segundo a Polícia Civil, a prisão foi decretada pela Justiça para garantir o avanço das investigações e o aprofundamento das diligências.

De acordo com as informações já reunidas no inquérito, a jovem estava grávida de cerca de dois meses e foi encontrada sem vida dentro da residência onde vivia com o suspeito. O caso mobilizou familiares e moradores da região, gerando forte repercussão no distrito.

A investigação aponta que o corpo foi localizado após acionamento de familiares, e o cenário do imóvel passou por análise pericial, com elementos que seguem sob apuração da Polícia Civil. O laudo do Instituto Médico-Legal indicou sinais compatíveis com asfixia mecânica.

A 118ª DP informou que o trabalho investigativo continua para esclarecer completamente a dinâmica do crime e consolidar todas as provas do caso. A polícia também trabalha com análise de imagens e demais diligências para reconstituir os últimos passos da vítima.

O crime provocou forte comoção em Araruama e em toda a Região dos Lagos, com manifestações de familiares e moradores que cobram justiça.

Após os procedimentos legais, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.