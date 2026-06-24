Drogas apreendidas na ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas na açãoPolícia Militar

Publicado 24/06/2026 13:38

Araruama - Um adolescente de 14 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (23), no bairro Novo Horizonte, em Araruama. A ação foi realizada por policiais militares do 42º BPM durante patrulhamento na localidade conhecida como Beira Rio, na região das Bananeiras.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe fazia o policiamento na área quando avistou o adolescente em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado após um cerco tático realizado pelos agentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o menor 74 cápsulas de cocaína, 24 buchas de maconha, 20 pedras de crack e R$ 30 em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por ato infracional análogo ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que trata do crime de tráfico de drogas. Ele permaneceu apreendido e ficou à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência integra as ações de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pelo 42º BPM, com foco na repressão à criminalidade e na manutenção da ordem pública na região.