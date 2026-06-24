Drogas apreendidas na açãoPolícia Militar
Adolescente de 14 anos é apreendido com cocaína, maconha e crack em Araruama
Menor tentou fugir da abordagem policial, mas foi cercado por equipes do 42º BPM e acabou apreendido com drogas no bairro Novo Horizonte
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Polícia Civil prende suspeito de feminicídio de jovem gestante em Araruama
Homem de 24 anos foi detido em operação da 118ª DP; crime ocorreu em junho e é investigado como feminicídio
Daniela Soares inaugura melhorias em escola e rebate críticas nas redes sociais
"A eleição de prefeito é só em 2028. Em 2028 a gente resolve. Deixa eu governar", disse. Ela também afirmou estar preparada para embates políticos e declarou não se intimidar com pressões ou ataques virtuais
Homem morre em grave acidente na Estrada de São Vicente, em Araruama
Vítima teria feito uma ultrapassagem irregular e colidiu de frente com um ônibus
Prefeitura interrompe construção de ponte feita sem autorização no Mutirão, em Araruama
Obra em área pública não tinha licença, projeto de engenharia nem acompanhamento técnico; município anuncia licitação para quatro novas pontes de concreto
Fabinho Costa cumpre agenda no Rio em busca de recursos para Iguaba
Prefeito se reúne com presidente do DER-RJ e com Douglas Ruas para tratar de mobilidade, infraestrutura, turismo e captação de investimentos
Pré-campanha ao governo ganha força com encontro de Douglas Ruas e prefeitos
Região dos Lagos teve participação expressiva. Estiveram presentes Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal, de Saquarema; Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia; e Carlos Augusto, de Rio das Ostras
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