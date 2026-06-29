Acidente em Araruama - Foto: Reprodução

Acidente em Araruama Foto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 10:24

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (26), na Rua Princesa Isabel, nas proximidades do bairro Viaduto, em Araruama.

Os bombeiros foram acionados para prestar atendimento às vítimas da colisão. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

As circunstâncias que provocaram o acidente também não haviam sido esclarecidas até a publicação desta reportagem.

O caso chama a atenção para a importância da prudência no trânsito e do respeito às normas de circulação, especialmente em vias de grande fluxo de veículos.