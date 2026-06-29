Furto flagrado por câmeras em Araruama - Foto: Reprodução

Furto flagrado por câmeras em AraruamaFoto: Reprodução

Publicado 29/06/2026 12:12

O Restaurante Plano B, localizado na Orla de Araruama, foi alvo de um furto na madrugada da última quarta-feira (24).

De acordo com as informações, por volta das 3h, um indivíduo arremessou uma pedra contra a janela dos fundos do quiosque para acessar o interior do estabelecimento.

Após invadir o local, o suspeito furtou diversos objetos. A quantidade e os itens levados não foram informados.

O caso será investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou a prisão do suspeito.

