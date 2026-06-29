Furto flagrado por câmeras em AraruamaFoto: Reprodução
Restaurante na Orla de Araruama é alvo de furto durante a madrugada
Crime ocorreu após suspeito quebrar uma janela dos fundos para invadir o estabelecimento
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Mulher suspeita de participar de série de assaltos é presa em Araruama; companheiro continua foragido
Segundo a Polícia Civil, casal teria cometido pelo menos quatro roubos usando uma moto furtada; homem ainda é procurado
Acidente entre carro e moto mobiliza Corpo de Bombeiros em Araruama
Colisão ocorreu na Rua Princesa Isabel, nas proximidades do bairro Viaduto, na manhã desta sexta-feira (26)
Eduardo Paes dá o tom da pré-campanha e acena à Região dos Lagos
Em entrevista exclusiva, pré-candidato ao Governo do Estado falou sobre turismo, segurança, meio ambiente, infraestrutura e pregou parceria com os prefeitos
Daniela Soares leva Araruama ao centro do debate ambiental no Rio
Prefeita apresentou projetos da administração, destacou a recuperação e a importância da Laguna de Araruama e defendeu planejamento diante do crescimento da Região dos Lagos
Serginho se pronuncia sobre ameaças a Miguel cobra resposta rápida da polícia
Prefeito pede identificação dos autores e vice-prefeito diz que não recuará após denunciar intimidações contra ele e a esposa
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