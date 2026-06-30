O crime aconteceu na Rua Doutor Reinaldo - Reprodução

O crime aconteceu na Rua Doutor ReinaldoReprodução

Publicado 30/06/2026 18:26

Araruama - Um homem conhecido pelo apelido de “Orelha” foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (29) dentro de um bar e depósito de bebidas na região da Fazendinha, em Araruama. O crime aconteceu na Rua Doutor Reinaldo, na localidade conhecida como Vila Branca, próximo ao Campo do Zé Mineiro, e mobilizou equipes da Polícia Militar após moradores relatarem terem ouvido diversos disparos.

Segundo informações, a vítima foi atingida pelos tiros e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Após os disparos, moradores acionaram a polícia, e viaturas estiveram na região para atender a ocorrência e isolar a área para o trabalho da perícia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o homem possuía diversas passagens policiais. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria ou a motivação do crime.

O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), que ficará responsável pelas investigações.