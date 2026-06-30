O crime aconteceu na Rua Doutor ReinaldoReprodução
Homem é morto a tiros em bar na Fazendinha, em Araruama
Crime aconteceu na noite desta segunda-feira (29), próximo ao Campo do Zé Mineiro; vítima era conhecida pelo apelido de "Orelha"
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Colisão ocorreu na Rua Princesa Isabel, nas proximidades do bairro Viaduto, na manhã desta sexta-feira (26)
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