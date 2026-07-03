Operação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente flagrou o descarte irregula - Foto: Reprodução

Operação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente flagrou o descarte irregulaFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 16:25

Uma operação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente flagrou o descarte irregular de resíduos em uma área próxima a um corpo hídrico, dentro de um condomínio no distrito de Praia Seca, em Araruama, nesta quinta-feira (2). Durante a ação, duas pessoas foram conduzidas à 118ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

Na vistoria, os fiscais encontraram entulho de construção civil, restos de móveis, louças sanitárias, plásticos, resíduos orgânicos e material proveniente de poda de árvores. A equipe também identificou indícios de supressão de vegetação sem autorização ambiental.

“Nossa equipe encontrou um cenário de degradação ambiental. Adotamos imediatamente as medidas cabíveis para que os responsáveis respondam pelos atos praticados na forma da lei. A nossa orientação é de tolerância zero com crimes ambientais. Vamos continuar intensificando a fiscalização para proteger o patrimônio ambiental de Araruama”, declarou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Siqueira Filho.

Durante a fiscalização, um caminhão utilizado para o transporte dos resíduos foi localizado no local. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a equipe presenciou o descarte irregular e acionou a Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Foram conduzidos à 118ª Delegacia de Polícia o proprietário do caminhão e o encarregado da segurança do condomínio, que prestarão esclarecimentos no âmbito da investigação. O caso foi registrado com base na Lei de Crimes Ambientais.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o descarte irregular de resíduos e a supressão de vegetação sem autorização causam impactos ao solo, aos recursos hídricos e aos ecossistemas.

A pasta orienta que denúncias podem ser feitas à Guarda Civil Municipal pelo telefone (22) 3666-0012, com atendimento 24 horas, ou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo número (22) 3666-0013.