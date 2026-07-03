Operação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente flagrou o descarte irregulaFoto: Reprodução
Descarte irregular de resíduos leva dois à delegacia durante fiscalização em Araruama
Operação encontrou entulho, resíduos e indícios de supressão de vegetação em área próxima a um corpo hídrico
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Festival do Peixe movimenta Araruama neste fim de semana
Com entrada gratuita, o evento integra as ações da administração municipal voltadas à valorização da pesca artesanal, ao incentivo ao turismo e ao fortalecimento da economia criativa e dos produtores locais
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Nova estrutura da Polícia Militar reforça presença do Estado na Região dos Lagos e consolida segurança como uma das principais bandeiras da gestão municipal
Daniela Soares reúne secretariado e acelera agenda de entregas para o segundo semestre
Prefeita cobra cronograma de obras, acompanha projetos estratégicos e coloca saúde e infraestrutura no centro das prioridades
Prefeito de Búzios defende alianças, rebate críticas e reage a polêmicas na saúde e no meio ambiente
Alexandre Martins fala em rádio, mira articulações políticas e endurece discurso contra oposição e desinformação
Justiça concede medida protetiva à neta de Paulo Melo, que o acusou de abuso sexual
Decisão proíbe Ex-Deputado, o filho e a mãe da jovem de se aproximar ou contatar Maria Clara; caso corre em segredo de justiça
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