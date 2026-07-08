Cristhian da Cruz Silva - Polícia Civil

Cristhian da Cruz SilvaPolícia Civil

Publicado 08/07/2026 16:46

Araruama - A Polícia Civil prendeu um homem de 34 anos acusado de assaltar um entregador de mercadorias durante uma entrega em Araruama. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo, relacionados a um caso ocorrido em dezembro de 2025.

De acordo com a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), o crime aconteceu logo após o entregador concluir uma entrega na Rua Bahiana, no distrito de São Vicente. Segundo a investigação, a vítima foi surpreendida por um homem que chegou em um Renault Kwid preto, com a placa encoberta e uma avaria na porta lateral direita.

Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito anunciou o assalto e insinuou estar armado, fazendo com que o entregador entregasse os bens por medo. Durante a ação, foram levados parte da carga transportada e o aparelho celular da vítima.

No momento do crime, o entregador trabalhava acompanhado da esposa e utilizava um veículo de entregas.

Após as investigações, os agentes identificaram o suspeito como Cristhian da Cruz Silva e solicitaram a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça. O homem foi localizado e preso por policiais da 118ª DP.

Depois dos procedimentos na delegacia, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.