Cristhian da Cruz SilvaPolícia Civil
Homem acusado de assaltar entregador é preso pela Polícia Civil em Araruama
Investigação identificou o suspeito de roubo ocorrido em dezembro de 2025; vítima teve parte da carga e o celular levados enquanto fazia uma entrega
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Paes costura paz entre Quaquá e Benedita e amplia força para 2026
Reaproximação entre lideranças do PT reforça estratégia do ex-prefeito do Rio para consolidar uma ampla aliança na disputa pelo Governo do Estado
Fabinho Costa aposta no empreendedorismo feminino como nova frente de governo
Projeto apresentado pela Secretaria da Mulher vai mapear empreendedoras e orientar políticas públicas, com apoio do Sebrae e participação do prefeito iguabense
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
Pai e filho morrem após descarga elétrica em Araruama
Caso aconteceu no bairro Fazendinha; vítimas chegaram a ser socorridas, mas morreram no local
Serginho usa centenário da Ponte Feliciano Sodré para projetar futuro de Cabo Frio
Prefeito destaca legado histórico, aposta no turismo internacional e confirma início das obras do Boulevard Canal ainda este ano
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