A programação é destinada a cavalos inéditos - Ascom/ Juan Lucas

A programação é destinada a cavalos inéditosAscom/ Juan Lucas

Publicado 10/07/2026 17:51

Araruama - O Parque de Exposição Agropecuária de Araruama recebe, a partir desta quinta-feira (9), a VI Exposição Inéditos do Mangalarga Marchador. O evento reúne cerca de 90 animais que participam pela primeira vez de pistas oficiais da raça.

A programação segue até domingo (11) e é destinada a cavalos inéditos, ou seja, animais que ainda não participaram de exposições oficiais. A competição reúne criadores, expositores e público interessado na raça Mangalarga Marchador.

Para os criadores, a exposição permite apresentar animais preparados a partir de trabalhos de genética, manejo e treinamento, marcando o início da participação dos cavalos em competições oficiais.

O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, afirmou que a realização da exposição está relacionada à participação do município no setor agropecuário.

“Além de incentivar os criadores e valorizar uma das mais nobres raças de cavalos do Brasil, esse evento fortalece o agronegócio e consolida Araruama como referência na realização de grandes eventos agropecuários”, afirmou o secretário.

Durante os julgamentos, os animais serão avaliados por um júri especializado. Entre os critérios estão a morfologia, que reúne características físicas utilizadas na definição do padrão racial, como estrutura corporal, aprumos, proporções e conformação, além do comportamento e da apresentação em pista.

A organização espera receber criadores de diferentes regiões do estado. A exposição também prevê atividades relacionadas à cadeia produtiva e à realização de negócios, além da visitação do público durante os dias de programação.