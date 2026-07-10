A programação é destinada a cavalos inéditosAscom/ Juan Lucas
Araruama recebe VI Exposição Inéditos do Mangalarga Marchador neste fim de semana
Evento começa nesta quinta-feira (9), no Parque de Exposição Agropecuária, e segue até domingo (11)
Araruama recebe VI Exposição Inéditos do Mangalarga Marchador neste fim de semana
Evento começa nesta quinta-feira (9), no Parque de Exposição Agropecuária, e segue até domingo (11)
Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
MP é acionado para investigar Penha Bernardes no Detran
Representação aponta suspeitas de nepotismo, "rachadinha" e nomeações de pessoas ligadas à ex-vereadora de Araruama
Motociclista morre após batida de frente com ônibus da 1001 em Araruama
Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (7), na região da rodoviária. Outra pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC)
Araruama realiza Dia D de vacinação e prevenção contra hepatites virais nesta sexta (10)
Ação terá vacinação contra hepatite B, testes rápidos para hepatites B e C, orientações e distribuição de insumos de prevenção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.