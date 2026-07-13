Momento em que jovem atinje poste em Araruama Foto: Reprodução
Motociclista bate em poste, fica desacordado e é socorrido em Araruama
Acidente foi registrado por câmera de segurança na Praça da Bandeira; vítima foi levada para o Hospital Estadual Roberto Chabo
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Acusado de roubar moto durante corrida de aplicativo é preso em Araruama
Homem foi localizado pela 118ª DP após investigação sobre crime ocorrido em fevereiro
Araruama recebe VI Exposição Inéditos do Mangalarga Marchador neste fim de semana
Evento começa nesta quinta-feira (9), no Parque de Exposição Agropecuária, e segue até domingo (11)
Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
MP é acionado para investigar Penha Bernardes no Detran
Representação aponta suspeitas de nepotismo, "rachadinha" e nomeações de pessoas ligadas à ex-vereadora de Araruama
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