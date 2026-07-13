Momento em que jovem atinje poste em Araruama - Foto: Reprodução

Momento em que jovem atinje poste em Araruama Foto: Reprodução

Publicado 13/07/2026 15:53

Um motociclista ficou ferido após colidir contra um poste na madrugada deste domingo (12), na Praça da Bandeira, em Araruama. O acidente aconteceu em frente a uma oficina de motos e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que o motociclista perde o controle da direção e bate de frente contra o poste. Com o impacto, o capacete se desprende da cabeça da vítima, que permanece desacordada por alguns instantes no mesmo local onde sofreu a colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. O motociclista deu entrada por volta das 3h no Hospital Estadual Roberto Chabo, onde passou por atendimento médico e realizou exames.

Segundo as informações disponíveis, os exames não apontaram nenhuma lesão grave. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade da vítima ou seu estado de saúde atualizado.