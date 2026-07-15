Operação na RJ-124 retirou anúncios instaladosFoto: Reprodução
Ação de ordenamento remove placas e faixas irregulares na RJ-124, em Itatiquara, Araruama
Fiscalização retirou placas e faixas irregulares às margens da rodovia, com apoio de comerciantes que atenderam à orientação da Prefeitura.
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