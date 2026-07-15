Operação na RJ-124 retirou anúncios instalados - Foto: Reprodução

Operação na RJ-124 retirou anúncios instaladosFoto: Reprodução

Publicado 15/07/2026 17:07

Ao longo da semana, foi realizada uma ação de ordenamento urbano na RJ-124, no trecho de Itatiquara. A iniciativa teve como foco a retirada de placas e faixas publicitárias instaladas de forma irregular às margens da rodovia.

Durante a operação, equipes da Fiscalização de Posturas removeram placas e faixas que não atendiam à legislação.

De acordo com o município, em alguns casos os próprios comerciantes retiraram as publicidades após orientação da Secretaria Municipal de Fazenda.

Segundo o município, a ação busca organizar o espaço urbano e garantir que a instalação de publicidade ocorra em conformidade com as normas vigentes.

A secretária municipal de Fazenda, Ivone Pivanti, afirmou que a iniciativa integra um trabalho contínuo de ordenamento no município.

“Nosso objetivo é promover um ambiente mais organizado, seguro e visualmente agradável para moradores e visitantes. Nesta primeira etapa, fizemos a retirada das placas irregulares e contamos com a colaboração de muitos comerciantes, que entenderam a importância da iniciativa e removeram espontaneamente suas publicidades. Na próxima fase, será realizada a atualização das publicidades, sempre em conformidade com a legislação vigente”, afirmou.

O município informou que novas ações de fiscalização e ordenamento serão realizadas em outros pontos da cidade.