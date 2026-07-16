Drogas apreendidas - Foto: Reprodução

Drogas apreendidasFoto: Reprodução

Publicado 16/07/2026 12:18

Policiais militares do 42º BPM prenderam um homem, de 21 anos, por tráfico de drogas na tarde de terça-feira (14), em Araruama.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava diligências para verificar informações sobre a comercialização de drogas na região quando localizou um suspeito com as características informadas na denúncia. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha e um aparelho celular.

Em buscas nas proximidades, os agentes localizaram uma mochila escondida em um buraco na calçada. No interior dela havia 90 tabletes de maconha, oito porções de cocaína, duas pedras de crack e R$ 20 em espécie.

Um adolescente, de 15 anos, informou aos policiais que havia adquirido entorpecentes com o suspeito e foi encaminhado à 118ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido, ele foi liberado.

O homem permaneceu preso por tráfico de drogas. Todo o material apreendido foi apresentado na 118ª Delegacia de Polícia.