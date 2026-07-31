Encontro discutiu turismo da cidade e regiãoAscom
Nas redes sociais, Fábio destacou que o encontro teve como foco a busca por iniciativas voltadas ao desenvolvimento turístico da cidade e agradeceu a visita do parlamentar, ressaltando a importância da parceria para construção de novos projetos.
A reunião também reforça o movimento da prefeitura em aproximar São Pedro da Aldeia de representantes com atuação estadual, especialmente em uma área considerada estratégica para geração de emprego, renda e fortalecimento da economia local.
Gustavo Tutuca, que tenta a reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), tem trajetória ligada ao setor de turismo e já comandou a pasta estadual. A presença do deputado na cidade foi vista nos bastidores como um sinal de aproximação política e institucional com o governo aldeense.
Com o turismo entre as prioridades da gestão, Fábio do Pastel busca ampliar conexões e abrir caminhos para novos investimentos e projetos que possam colocar o município em uma posição de maior destaque no cenário turístico regional.
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