Encontro discutiu turismo da cidade e regiãoAscom

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Renata Cristiane
SÃO PEDRO DA ALDEIA - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), abriu espaço na agenda desta quinta (30) para uma pauta que vem ganhando destaque na administração municipal: o fortalecimento do turismo. Ao lado dos secretários de Turismo, Rodolfo Jotha, e de Cultura, Thiago Marques, o prefeito recebeu o deputado estadual e ex-secretário estadual de Turismo Gustavo Tutuca (PP) para discutir novas ações e parcerias para o município.

Nas redes sociais, Fábio destacou que o encontro teve como foco a busca por iniciativas voltadas ao desenvolvimento turístico da cidade e agradeceu a visita do parlamentar, ressaltando a importância da parceria para construção de novos projetos.

A reunião também reforça o movimento da prefeitura em aproximar São Pedro da Aldeia de representantes com atuação estadual, especialmente em uma área considerada estratégica para geração de emprego, renda e fortalecimento da economia local.

Gustavo Tutuca, que tenta a reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), tem trajetória ligada ao setor de turismo e já comandou a pasta estadual. A presença do deputado na cidade foi vista nos bastidores como um sinal de aproximação política e institucional com o governo aldeense.

Com o turismo entre as prioridades da gestão, Fábio do Pastel busca ampliar conexões e abrir caminhos para novos investimentos e projetos que possam colocar o município em uma posição de maior destaque no cenário turístico regional.
 
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Encontro discutiu turismo da cidade e região - Ascom
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