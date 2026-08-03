Douglas Ruas, Dr. Serginho e Dra. Gabriela Reprodução
Nas redes sociais, o prefeito afirmou que os dois nomes contam com seu apoio. “Hoje, foi dia de caminhar em São Pedro da Aldeia, ao lado do próximo governador do Rio, Douglas Ruas, e da minha candidata a deputada estadual, minha irmã, Dra. Gabriela. Os dois contam com meu apoio”, publicou.
Durante o encontro, Serginho destacou a relação com Douglas Ruas e afirmou que seguirá ao lado do candidato na caminhada política. “Onde você estiver, eu vou estar caminhando do seu lado”, declarou.
Douglas Ruas também comentou a agenda e destacou o caráter familiar do evento, que reuniu exposição de aeronaves da Marinha do Brasil, demonstrações militares, apresentações culturais e atividades para o público.
Além das atrações abertas à população, a agenda acabou servindo como mais um momento de aproximação entre lideranças do PL na Região dos Lagos. O encontro reuniu o prefeito cabo-friense, seu grupo político e o nome escolhido pelo partido para disputar o Governo do Estado.
A programação contou ainda com demonstrações do Grupamento de Mergulhadores de Combate, apresentações com cães de guerra, shows da Banda Marcial e da banda FuziBossa, do Corpo de Fuzileiros Navais, além de atividades voltadas para famílias.
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