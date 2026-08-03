Douglas Ruas, Dr. Serginho e Dra. Gabriela Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), aproveitou o evento “Portões Abertos da Aviação Naval”, realizado neste domingo (2) na Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia, para reforçar alianças políticas de olho em 2026. Ao lado do candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas (PL), e da irmã, Dra. Gabriela (PL), candidata a deputada estadual, Serginho marcou presença na programação promovida pela Marinha do Brasil.

Nas redes sociais, o prefeito afirmou que os dois nomes contam com seu apoio. “Hoje, foi dia de caminhar em São Pedro da Aldeia, ao lado do próximo governador do Rio, Douglas Ruas, e da minha candidata a deputada estadual, minha irmã, Dra. Gabriela. Os dois contam com meu apoio”, publicou.

Durante o encontro, Serginho destacou a relação com Douglas Ruas e afirmou que seguirá ao lado do candidato na caminhada política. “Onde você estiver, eu vou estar caminhando do seu lado”, declarou.

Douglas Ruas também comentou a agenda e destacou o caráter familiar do evento, que reuniu exposição de aeronaves da Marinha do Brasil, demonstrações militares, apresentações culturais e atividades para o público.

Além das atrações abertas à população, a agenda acabou servindo como mais um momento de aproximação entre lideranças do PL na Região dos Lagos. O encontro reuniu o prefeito cabo-friense, seu grupo político e o nome escolhido pelo partido para disputar o Governo do Estado.

A programação contou ainda com demonstrações do Grupamento de Mergulhadores de Combate, apresentações com cães de guerra, shows da Banda Marcial e da banda FuziBossa, do Corpo de Fuzileiros Navais, além de atividades voltadas para famílias.
Douglas Ruas, Dr. Serginho e Dra. Gabriela - Reprodução
Douglas Ruas, Dr. Serginho e Dra. Gabriela Reprodução
fotogaleria
Douglas Ruas, Dr. Serginho e Dra. Gabriela
Douglas Ruas, Dr. Serginho e Dra. Gabriela