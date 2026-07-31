Prefeito debate recuperação da Laguna de Araruama com EstadoFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, recebeu nesta quinta-feira (31/07) a subsecretária de Articulação Institucional da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Dionê Marinho, e o superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Bernardo Souza Dunley, para uma importante agenda técnica e institucional voltada à preservação e recuperação da Laguna de Araruama.

A programação incluiu uma vistoria em pontos estratégicos da laguna, acompanhada pela equipe técnica da Prolagos, permitindo que os representantes estaduais conhecessem de perto a situação atual do ecossistema, os principais desafios enfrentados pelo município e as áreas que demandam atenção e ações de recuperação ambiental.

Após a visita técnica, o prefeito aldeense recebeu os representantes no gabinete da Prefeitura para discutir os próximos passos e fortalecer a integração entre o município, a Secretaria de Estado do Ambiente, o INEA e os demais órgãos envolvidos nas ações de preservação da laguna.

Também participaram da agenda o secretário municipal de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, o secretário adjunto de Pesca, Breno Bento dos Santos, o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, a advogada Talita Castro e o vereador Paulo Santana, além da equipe técnica da Prolagos.

A visita representa um desdobramento direto da reunião realizada em junho deste ano, na sede do INEA, no Rio de Janeiro, quando uma comitiva aldeense esteve reunida com o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Mascarenhas, para apresentar demandas relacionadas à situação da Laguna de Araruama e solicitar apoio para medidas de recuperação ambiental.

Na ocasião, o prefeito Fábio do Pastel reforçou a necessidade de ampliar a cooperação institucional para avançar em soluções voltadas à recuperação desse importante patrimônio natural de São Pedro da Aldeia e de toda a Região dos Lagos.

A agenda desta quinta-feira reforça o compromisso da administração municipal com a preservação ambiental e com a construção de ações integradas para proteger a Laguna de Araruama, considerada fundamental para a história, a identidade, a atividade pesqueira e a qualidade de vida da população aldeense.

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